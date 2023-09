Panasonic G9 II: En revolutionær opgradering for fotografer i 2023

By

Panasonic G9 II er den længe ventede efterfølger til det originale G9-kamera, og det skuffer ikke. Selvom den kan se anderledes ud end sin forgænger, viser G9 II sig at være lige så revolutionerende med hensyn til dens funktioner og muligheder.

En bemærkelsesværdig forbedring er kameraets kropsdesign. G9 II minder meget om S5 II, hvilket er en velkommen ændring. Drejer og knapper er placeret for nem adgang, og tilføjelsen af ​​en ekstra tilpasselig knap nær objektivfatningen forbedrer kameraets alsidighed.

En ulempe er dog nedgraderingen i den elektroniske søger (EVF) fra den originale G9. G9 II har en EVF på 3.69 millioner punkter med en reduceret forstørrelsesfaktor. Selvom det stadig er effektivt og velegnet til et moderne kamera, kommer det til kort i forhold til forgængeren.

Under motorhjelmen kan G9 II prale af betydelige ændringer, med tre vigtige forbedringer værd at fremhæve. Kameraet inkorporerer nu Panasonics seneste fasedetektionsbaserede hybrid autofokussystem, der tilbyder præcis motivdetektion for både dyr og mennesker. Dette autofokussystem er pålideligt og hurtigt, hvilket sikrer præcis fokusering i forskellige optagesituationer.

Derudover er in-body billedstabiliseringen (IBIS) blevet forbedret, hvilket giver op til otte stops stabilisering. Denne funktion gør det muligt for fotografer at tage skarpere billeder, især i svagt lys eller ved brug af teleobjektiver. G9 II's stabilitet er på niveau med andre førende kameraer i sin klasse.

Ydermere er kameraet udstyret med en 25-megapixel sensor, der ligner den, der findes i GH6. Selvom GH6-sensoren har nogle problemer med støj og tab af detaljer ved lavere ISO'er, viser G9 II lovende forbedringer i billedkvalitet, især ved ISO'er fra basis til 800.

På trods af at den er designet med fotografer i tankerne, tilbyder G9 II stadig et imponerende udvalg af videooptagelsestilstande. Selvom den måske mangler CF Express som mediemulighed, er H.265-komprimeringen optaget til de to SD-kortpladser mere end tilstrækkelig til de fleste brugeres behov.

Samlet set er Panasonic G9 II et banebrydende kamera, der imødekommer fotografernes behov. Med sin forbedrede autofokus, forbedrede stabilisering og avancerede sensor sætter G9 II en ny standard for Micro Four Thirds-kameraer i 2023.

