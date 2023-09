Uoverensstemmelserne i Overwatch 2's heltealdre og fødselsdage

Overwatch 2, den længe ventede efterfølger til det populære førstepersons skydespil, har for nylig udgivet kanoniske fødselsdatoer og aldre for hver af sine 38 helte på sin officielle hjemmeside. Selvom nogle af disse aldre giver mening, er der adskillige uoverensstemmelser, der har fået fans til at klø sig i hovedet og stille spørgsmålstegn ved spillets tidslinje og historie.

Et af de mest iøjnefaldende eksempler på denne inkonsekvens er med den nye supporthelt, Kiriko. I spillets historie hedder det, at Kiriko voksede op med Genji og Hanzo og trænede sammen med dem i sværdets måder. Men ifølge deres officielle alder er Genji og Hanzo henholdsvis 37 og 40, mens Kiriko kun er 21. Denne aldersforskel stemmer ikke overens med den kunst og historie, vi kender.

Fans har også påpeget andre mærkværdigheder og uoverensstemmelser. For eksempel er Sojourn nu opført som 47 år gammel, men hendes søster Valentine ville have været nødt til at føde Sojourns niece i en alder af 14, hvilket virker meget usandsynligt. Derudover ser aldersforskellen mellem Pharah og Mercy, som nu er afsløret som et kanonisk par, ikke ud til at matche kunsten i Anas oprindelseshistorie.

Samlet set, mens Overwatchs historie har gennemgået mange ændringer og rystelser gennem årene, ser det ud til, at fokus har været mere på at skabe en levende verden og fortælling end på at sikre en konsistent tidslinje. Selvom disse uoverensstemmelser kan være frustrerende for nogle fans, er det vigtigt at huske, at historien om Overwatch i sidste ende handler om karakterernes stemninger og oplevelser snarere end de særlige forhold i deres alder.

Kilde: Ingen