Overwatch 2-holdet bekræfter ændringer til konkurrencedygtigt spil, men ikke alle forbedringer kommer snart

Overwatch 2-holdet har erkendt, at der er visse problemer med den nuværende konkurrencetilstand i spillet, og de arbejder på at lave de nødvendige forbedringer. En stor bekymring, der er blevet rejst, er manglen på gennemsigtighed i, hvordan rækker beregnes. Spillere har udtrykt utilfredshed med det nye system og bemærker, at det ikke er givende og kan føre til nedsættelse selv efter at have vundet spil.

Overwatch spildirektør, Aaron Keller, har adresseret disse bekymringer og bekræftet, at ændringer er undervejs. Et problem, som han fremhævede, er brugen af ​​MMR-decay, som kan få spillere til at derankere, hvis de ikke har spillet en bestemt rolle ofte. Holdet planlægger at være mere gennemsigtige om, hvordan forfald påvirker rækkerne og vil foretage ændringer for at imødegå denne bekymring.

Keller nævnte også muligheden for at bringe færdighedsvurderingsmålingen tilbage fra det originale Overwatch-spil, men det er endnu ikke sikkert, om det vil ske. Teamet undersøger forskellige muligheder og sætter pris på feedback fra fællesskabet.

Med hensyn til tidslinjen for disse ændringer vil der blive foretaget nogle justeringer på kort sigt, såsom forbedringer af, hvordan MFR-henfald håndteres. Større ændringer vil dog blive gennemført i begyndelsen af ​​næste år. Holdet sigter mod at gøre rangordningssystemet mere gennemsigtigt, give hyppigere rapportering, slække på restriktioner for gruppering på højtstående niveauer og introducere nye konkurrencedygtige belønninger.

Selvom disse opdateringer kan tage noget tid, er Overwatch 2-holdet forpligtet til at skabe en mere tilfredsstillende og givende konkurrenceoplevelse for spillere.