Opo tilbyder gratis batteriudskiftninger til brugere

Oppo planlægger efter sigende at introducere en ny batteriudskiftningstjeneste til sine brugere, der giver dem mulighed for at få deres smartphone-batterier udskiftet gratis, hvis det er nødvendigt. Den første enhed, der drager fordel af dette initiativ, siges at være Oppo A2 Pro 5G, som forventes at blive lanceret på det kinesiske marked den 15. september.

Ifølge fremtrædende tipsere Digital Chat Station og Whylab vil Oppo tilbyde gratis batteriudskiftninger inden for en fireårig tidsramme. Hvis batterisundhedsprocenten falder til under 80 procent i denne periode, vil Oppo udskifte batteriet under eftersalgsservicen. Denne politik forventes at blive annonceret sammen med lanceringen af ​​Oppo A2 Pro 5G.

Oppo A2 Pro 5G har været genstand for rygter og spekulationer i nogen tid. Tidligere lækager tyder på, at enheden vil have en 6.7-tommer full-HD+ AMOLED-skærm med en 120Hz opdateringshastighed. Det rygtes at være drevet af en MediaTek Dimensity 7050 SoC og kommer i forskellige RAM- og lagermuligheder, herunder 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB og 12 GB + 512 GB. Smartphonen siges også at have et tredobbelt bagkameraopsætning, ført af en 64-megapixel primær sensor og et 8-megapixel frontkamera til selfies. Desuden forventes det at pakke et 5,000mAh batteri.

Batteriudskiftningstjenesten er en velkommen tilføjelse for Oppo-brugere, der giver dem ro i sindet ved, at deres enheds batteri kan udskiftes gratis, hvis det er nødvendigt. Det er stadig at se, om denne tjeneste vil blive udvidet til andre Oppo-enheder i fremtiden.

