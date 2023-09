OpenAI annoncerer udviklerkonference for at få vist nye værktøjer og udvekslingsideer

OpenAI har afsløret planer om at være vært for sin første udviklerkonference, OpenAI DevDay, den 6. november 2023 i San Francisco. Endagsbegivenheden har til formål at samle hundredvis af udviklere for at fremvise nye værktøjer og deltage i diskussioner med OpenAIs tekniske personale.

Siden lanceringen af ​​ChatGPT sidste år er interessen for generativ kunstig intelligens steget over hele verden. OpenAIs modeller, herunder GPT-3, GPT-4, DALL-E og Whisper, har vundet indpas blandt mere end 2 millioner udviklere. Disse modeller er blevet brugt i forskellige applikationer, lige fra at integrere smarte assistenter i eksisterende systemer til at skabe innovative applikationer og tjenester, der tidligere var uopnåelige.

Mens det meste af OpenAI's DevDay vil finde sted personligt, vil hovedtalen og visse konferencesegmenter blive livestreamet. Arrangementet vil give udviklere fra hele kloden mulighed for at se nye værktøjer og udveksle ideer med OpenAI. Deltagere til stede på stedet vil også have mulighed for at deltage i breakout-sessioner ledet af OpenAIs tekniske personale.

Registreringsdetaljer for både personligt og livestream-deltagelse vil blive annonceret i de efterfølgende uger. OpenAI har etableret en hjemmeside, hvor enkeltpersoner kan tilkendegive deres interesse og modtage yderligere information om konferencen. OpenAI CEO Sam Altman forventer at dele virksomhedens "seneste arbejde" under begivenheden, hvilket potentielt afslører nye produkter eller tjenester. Selvom en "GPT-5"-skalameddelelse muligvis ikke forventes på grund af de relative nyheder og ressourcekrav i GPT-4, kan deltagerne stadig støde på overraskelser.

