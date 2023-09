Indie-klatrespillet "Only Up" blev pludselig fjernet fra Steam Store

Det populære indie-klatrespil, "Only Up", som fik en massiv tilslutning på Twitch, er pludselig blevet fjernet fra pc-spilbutikken Stream. Spillets udvikler, kendt som Indiesolodev, nævnte måneders stress som årsagen til dets fjernelse.

I en Steam-patch-note knyttet til det nu fjernede spil, forklarede Indiesolodev, at "Only Up" var deres første satsning på spiludvikling, skabt til kreative formål og for at teste deres færdigheder. Spillet havde dog givet dem en del stress i løbet af månederne. De udtrykte deres ønske om at lægge spillet bag sig og fokusere på deres eget velbefindende.

Som spildesignstuderende gav Indiesolodev udtryk for, at de ikke længere ønskede ansvaret for at støtte "Only Up" og i stedet havde til hensigt at tage en pause og fortsætte deres uddannelse. De nævnte også deres planer om at udvikle deres næste spil, som ville have en anden genre, rammer og fokus på film.

På trods af at han er solo-udvikler for "Only Up", planlægger Indiesolodev at arbejde med et hold til deres næste spil, foreløbigt med titlen "Kith". Fjernelsen af ​​"Only Up" fra Steam-butikken markerer afslutningen på spillets tilgængelighed for spillere.

"Only Up" har modtaget positive anmeldelser på Steam siden udgivelsen i maj 2023, hvor 71 % af anmelderne har markeret det som en positiv oplevelse. Spillet fulgte historien om en teenager ved navn Jackie, som måtte klatre til toppen af ​​spillets verden for at undslippe fattigdom og lære om sig selv.

Mens spillet tiltrak kryptofans med sine referencer til Goblintown NFT'er, var der også klager over dets brug af NFT-kunst. Der er opstået spekulationer om, at spillets fjernelse kan være forbundet med dets brug af ophavsretligt beskyttet materiale, herunder musik fra eksisterende anime-shows og videospil.

Samlet set har den pludselige fjernelse af "Only Up" fra Steam-butikken efterladt fans skuffede, men Indiesolodevs beslutning om at prioritere deres velvære og fokusere på fremtidig spiludvikling er forståelig.

