Kun op, viralt spil på Twitch, trukket fra Steam

Det populære virale spil, Only Up, som vandt enorm popularitet på Twitch i løbet af sommeren, er blevet fjernet fra Steam-platformen. Skaberen af ​​spillet, kendt som SCKR Games, udtrykte et ønske om at komme videre fra spillet på grund af den stress, det forårsagede.

Only Up fik en betydelig tilhængerskare på Twitch med sit unikke bud på historien om Jack and the Beanstalk. Spillet indeholdt filosofiske fortællinger og udfordrende platformspil, da spillere forsøgte at klatre op ad forskellige flydende objekter og miljøer.

På trods af sin succes på Twitch blev Only Up kritiseret for dets medtagelse af NFT-referencer, fraværet af gameplay-funktioner som en gemmefunktion og beskyldninger om at bruge ophavsretligt beskyttede aktiver fra en anden udvikler. Disse kontroverser førte til, at spillet midlertidigt blev fjernet fra Steam i juli, før det vendte tilbage.

I et opdateringsindlæg erkendte soloudvikleren af ​​Only Up deres fejl og udtrykte et ønske om at lægge spillet bag sig. De nævnte den stress, spillet havde forårsaget, og behovet for ro i sindet og helbredelse. Udvikleren planlægger at tage en pause og fortsætte deres uddannelse, mens de arbejder på deres næste spil, foreløbigt med titlen Kith. Dette nye projekt vil have et andet koncept, genre og rammer med fokus på kinematografi. Udvikleren udtrykte også et ønske om at arbejde med et lille team for at forbedre deres færdigheder i spildesign.

Tro mod deres meddelelse er Only Up ikke længere tilgængelig til køb på Steam. De, der allerede har købt spillet, kan dog stadig downloade og spille det. Med næsten 13,000 anmeldelser bevarer Only Up en overvejende positiv vurdering.

kilder:

– Definitioner: Twitch – en live streaming platform for spillere;

NFT – Non-Fungible Token, et digitalt aktiv med unikt ejerskab optaget på en blockchain-platform;

Steam – en digital distributionsplatform til videospil.