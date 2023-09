OnePlus 12R lækkede specifikationer foreslår Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 5,500 mAh batteri og mere

OnePlus 12R, der rygtes at være efterfølgeren til OnePlus 11R 5G, er angiveligt i værkerne, og dens specifikationer er lækket online. Ifølge den pålidelige tipser Yogesh Brar forventes den kommende smartphone at blive lanceret i begyndelsen af ​​2024.

OnePlus 12R siges at have en 6.7-tommer AMOLED-skærm med en 1.5K opløsning og en høj opdateringshastighed på 120Hz. Det rygtes at være drevet af Snapdragon 8 Gen 2 SoC, der giver brugerne hurtig og effektiv ydeevne. Håndsættet forventes også at køre på Android 14-baseret OxygenOS 14.

Med hensyn til kameraegenskaber spekuleres OnePlus 12R i at komme med et tredobbelt bagkameraopsætning. Denne opsætning kan omfatte en 50-megapixel primær sensor med optisk billedstabilisering, en 8-megapixel ultra vidvinkelsensor og et 32-megapixel telefotokamera. Til selfies og videochat kan smartphonen have et 16 megapixel frontkamera.

Andre funktioner, der rygtes til OnePlus 12R inkluderer en alarmskyder, stereohøjttalere og et stort 5,500 mAh batteri med understøttelse af 100W hurtig opladning. Disse specifikationer stemmer overens med tidligere lækager.

OnePlus 11R 5G, der blev udgivet tidligere i år, viste en imponerende 6.74-tommer full-HD+ buet AMOLED-skærm med en dynamisk opdateringshastighed på 120Hz. Den blev drevet af Snapdragon 8+ Gen 1 SoC og havde et 50-megapixel tredobbelt bagkameraopsætning. OnePlus 11R 5G var udstyret med et 5,000 mAh batteri med understøttelse af 100W SuperVOOC hurtigopladning.

Lige nu er den officielle lanceringsdato for OnePlus 12R endnu ikke bekræftet af virksomheden. Men med de lækkede specifikationer er det klart, at OnePlus sigter mod at give brugerne en højtydende smartphone, der tilbyder en fordybende skærm og imponerende kamerafunktioner.

kilder:

– Yogesh Brar (@heyitsyogesh) på X (tidligere Twitter)

– OnePlus 11R 5G-specifikationer på OnePlus hjemmeside