Find ud af forbindelserne i New York Times' puslespil

Connections er et puslespil skabt af New York Times. Spillet præsenterer spillere for et gitter på 16 ord og beder dem organisere ordene i fire sæt af fire baseret på forbindelserne mellem dem. Disse forbindelser kan relateres til forskellige temaer, såsom titler på videospilsfranchises, efterfølgere af bogserier, røde nuancer eller navne på kæderestauranter.

Selvom nogle ord kan virke som om de kunne passe ind i flere temaer, er der kun ét korrekt svar for hvert sæt. For at hjælpe spillere med at identificere forbindelserne giver spillet dem mulighed for at blande og omarrangere ordene på gitteret.

Hvert sæt ord er farvekodet, hvor den gule gruppe er den nemmeste at identificere, og den lilla gruppe er den sværeste. Når spillerne tror, ​​de har identificeret et sæt, kan de indsende deres svar. Hvis det er korrekt, vil de fire ord blive fjernet fra gitteret, og temaet, der forbinder dem, vil blive afsløret. At gætte forkert vil tælle som en fejl, og spillere har en grænse på fire fejl, før spillet slutter.

Hvis spillere har problemer med at løse gåden, giver spillet tip og afslører nogle af svarene. Dagens temaer inkluderer Halloween-dekorationer, tv-shows, spilleautomatsymboler og tal i bogtitler. For eksempel er en af ​​Halloween-dekorationerne Flagermus, og et af tv-showene er 24.

Forbindelser er designet til at være udfordrende, og gitrene ændrer sig hver dag og byder på nye gåder, som spillere kan løse. Så hvis du ikke kunne løse dagens puslespil, så sørg for at vende tilbage i morgen for en ny udfordring.

Kilde: New York Times