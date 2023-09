Nvidia opdaterer drivere for at forbedre Starfield-ydeevnen på RTX 30- og 40-seriens GPU'er

Nvidia har annonceret en automatisk over-the-air-opdatering, der vil forbedre Starfield-ydeevnen for brugere med RTX 30- og 40-seriens grafikkort. Opdateringen inkluderer implementering af Resizable BAR-teknologi, som øger ydeevnen for de nyeste GPU'er. I testscenarier fandt Nvidia ud af, at GeForce RTX 40-seriens desktop GPU'er oplevede en gennemsnitlig stigning på 5 procent i ydeevne efter opdateringen.

For at sikre kompatibilitet vil opdateringen blive anvendt på både de eksisterende 537.17-drivere og de nyligt udgivne 537.34-drivere. Ved siden af ​​denne opdatering har Nvidia også introduceret et-klik optimale indstillinger for Starfield, hvilket forenkler processen med at vælge de bedste indstillinger til brugerens specifikke system. Derudover har virksomheden løst problemet med GPU-profilen for Microsoft Store-versionen af ​​Starfield.

Denne opdatering kommer kort efter, at Digital Foundry rapporterede, at Starfield klarede sig markant bedre på AMD GPU'er sammenlignet med Nvidia og Intel GPU'er. Digital Foundry opdagede problemer specifikt relateret til Intel CPU'er og bemærkede et betydeligt 46 procents ydeevnegab mellem AMD's Radeon RX 6800 XT og Nvidias RTX 3080 i Starfield. Det er stadig uvist, om opdateringen af ​​Resizable BAR-profilen vil hjælpe med at bygge bro over ydeevnegabet, som Digital Foundry har identificeret.

Afslutningsvis sigter Nvidias automatiske over-the-air-opdatering til sine drivere på at forbedre Starfield-ydeevnen på RTX 30- og 40-seriens GPU'er. Ved at implementere Resizable BAR og introducere et-klik optimale indstillinger, sigter Nvidia på at forbedre spiloplevelsen for Starfield-spillere. Mens tidligere rapporter fremhævede ydeevneforskelle mellem Nvidia, Intel og AMD GPU'er, søger denne opdatering at løse disse problemer og bringe en mere ensartet spiloplevelse på tværs af forskellige hardwareopsætninger.

