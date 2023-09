Florida-baseret nScrypt modtager patent på modulære Mobile Direct Digital Manufacturing Systems

Florida-baserede mikrodispenseringsspecialist nScrypt har fået tildelt et amerikansk patent for sine Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systems. Systemet, der er indkapslet i en standard forsendelsescontainer, er designet til direkte digital fremstilling (DDM) og er i stand til at arbejde med en lang række materialer, herunder termoplast, metaller og keramik.

Systemet har 3D-printfunktioner samt et elektronisk komponent pick-and-place system og en bioreaktor. Ved at integrere nScrypts Factory in a Tool-teknologi kan det modulære system også fremstille komplette funktionelle elektroniske enheder. Systemet er sammenklappeligt for nem transport og inkluderer forskellige avancerede funktioner såsom elektrostatisk afladningsgulv, integrerede kommunikationssystemer, solenergi og endda en dronelandingsplatform.

Ud over dette patent har nScrypts forskningsafdeling, Sciperio, gjort betydelige fremskridt inden for 3D-printteknologi. De har med succes forbedret ydeevnen af ​​3D Printed Circuit Structures (PCS'er) gennem deres Factory in a Tool-teknologi. Denne teknologi er blevet brugt til at skabe kredsløb med konforme varmeelementer til elektroniske enheder og bærbar teknologi. De har også brugt Factory in a Tool til at fremstille CubeSats til US Space Force, hvilket demonstrerer systemets evne til at producere komplekse strukturer med indlejrede funktionaliteter.

Med dette patent og deres fremskridt inden for 3D-printteknologi er nScrypt en førende aktør inden for additiv fremstillingssektoren. Deres modulære mobile system åbner op for nye muligheder for lokaliseret fremstilling og produktion af kundetilpassede dele. Denne teknologi har potentialet til at revolutionere forskellige industrier, fra elektronik til rumfart.

