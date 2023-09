Intet Telefon 2 modtager intet OS 2.0.3-firmwareopdatering

Nothing Phone 2, der blev lanceret i juli 2023, modtager en ny firmwareopdatering kaldet Nothing OS 2.0.3. Denne opdatering bringer flere forbedringer og ændringer til smartphonen. En af de store tilføjelser er en ny kompas-widget, der tilbyder mere detaljeret navigation. Brugere vil også bemærke en ny brugergrænseflade til lommetilstand, som forbedrer brugeroplevelsen.

Derudover inkluderer firmwareopdateringen understøttelse af Zomato i Glyph's Progress bar og forbedrer OTG-kompatibiliteten. Brugere kan også forvente forbedringer i Screen Recorder-optagelsesopløsningen, Bluetooth-forbindelsesstabilitet, NFC-stabilitet og haptisk feedback.

Desuden kommer Nothing OS 2.0.3-opdateringen med Android-sikkerhedspatchen fra august 2023, der sikrer forbedret sikkerhed for enheden. Intet har været forpligtet til at levere tre års Android OS-opdateringer og fire års sikkerhedsrettelser til Nothing Phone 2.

Opdateringen har en pakkestørrelse på 130 MB og ruller ud til Nothing Phone 2-ejere. Brugere kan manuelt søge efter opdateringen ved at gå til Indstillinger > System > Systemopdatering på deres enheder.

Med sin kraftfulde Snapdragon 8+ Gen 1 SoC er Nothing Phone 2 designet til at levere fremragende ydeevne. Smartphonen har også et dobbelt bagkameraopsætning med to 50-megapixel sensorer og en let opdateret LED Glyph-grænseflade til meddelelser fra flere apps.

Firmwareopdateringen er i øjeblikket tilgængelig i Indien, hvilket bekræftes af modtagelsen af ​​opdateringen på gennemgangsenheden. Intet fortsætter med at forbedre brugeroplevelsen og give rettidige opdateringer til sine smartphones.

Kilde: Gadgets 360, Nothing Phone 2 modtager intet OS 2.0.3-opdatering