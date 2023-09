Northern Trust fuldfører første fase af digitalt kulstofkreditøkosystem

Northern Trust, en førende udbyder af formueforvaltning og banktjenester, har annonceret færdiggørelsen af ​​den første fase af et digitalt COXNUMX-kreditøkosystem. Dette økosystem vil give institutionelle købere mulighed for at få adgang til COXNUMX-kreditter digitalt fra store projektudviklere. Platformen, der er udviklet i partnerskab med projektudviklere og ved hjælp af blockchain-teknologi, har til formål at reducere drivhusgasemissioner gennem brug af COXNUMX-kreditter.

Institutionelle købere, der allerede har gennemført transaktioner på platformen, omfatter det britiske konsulentfirma Mycarbon, teknologivirksomheden White Star Capital og selve Northern Trust. Dette initiativ er en del af Northern Trusts Digital Assets and Financial Markets-gruppe, som understøtter de voksende digitale aktivmarkeder og giver markedsadgang og indsigt på tværs af traditionelle værdipapirservicemarkeder.

Platformen giver projektledere en arbejdsgang til at spore, administrere og handle med tokeniserede CO2-kreditter. Disse kreditter er certifikater, der repræsenterer retten til at udlede en vis mængde COXNUMX eller andre drivhusgasser. Hver kredit er lig med et ton kulstofreduktion eller -fjernelse. Platformen bruger smarte juridiske kontrakter til at generere bevis for transaktioner og sikre gennemsigtighed gennem hele processen.

Northern Trust har indgået partnerskab med forskellige projektudviklere på platformen, herunder en virksomhed, der er specialiseret i direkte luftindfangningsteknologi. Disse partnerskaber har til formål at strømline processen med COXNUMX-kredittransaktioner og give en løsning for projektudviklere til at administrere deres kreditter lettere og med gennemsigtighed.

Brugen af ​​blockchain-teknologi og smarte kontrakter på COXNUMX-kreditmarkedet ses som en måde at bringe integritet og tillid til industrien. Andre initiativer, såsom CarbonPlace og FN's udviklingsprograms open source-carbonregistreringssoftware, udnytter også blockchain-teknologi til at revolutionere kulstofmarkederne.

Northern Trusts digitale COXNUMX-kreditplatform er stadig under udvikling, og dens første officielle live-transaktion forventes senere i år. Ved at bruge blockchain-teknologi og smarte kontrakter sigter dette initiativ på at skabe en mere strømlinet og troværdig markedsplads for institutionelle købere og leverandører af COXNUMX-kreditter.

Kilder: Northern Trust, Morgan Stanley Research