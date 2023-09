Northern Trust fuldfører første fase af frivilligt kulstofkreditøkosystem

Northern Trust har annonceret færdiggørelsen af ​​den første fase af et industridækkende frivilligt kulstofkreditøkosystem. Platformen vil give institutionelle købere mulighed for at få adgang til COXNUMX-kreditter fra førende projektudviklere gennem en fuldt automatiseret digital platform. Ved at bruge private ledger digital blockchain-teknologi forbinder økosystemet købere med COXNUMX-kreditleverandører, der fokuserer på at reducere drivhusgasser, såsom kuldioxid.

Gennem platformen kan købere handle tokeniserede COXNUMX-kreditter direkte med projektudviklere og trække dem tilbage mod deres COXNUMX-fodaftryk. Denne udvikling markerer en væsentlig milepæl for Northern Trusts team for digitale aktiver og finansielle markeder, da de sigter mod at levere en markedsledende platform for digitale aktiver. Evnen for institutionelle kunder til at få adgang til COXNUMX-kreditter og bidrage til deres COXNUMX-udligningsrejse ses som afgørende for fremtiden.

Brugen af ​​digital teknologi til at styre livscyklussen af ​​COXNUMX-kreditter giver tillid og gennemsigtighed for både købere og projektudviklere. Det strømliner administrationsopgaver, hvilket gør det nemmere for alle deltagere at spore, administrere og omsætte COXNUMX-kreditter sikkert. Platformen leverer også fuld gennemsigtighed gennem hele livscyklussen fra ende til ende af en frivillig COXNUMX-kredit.

Northern Trust har samarbejdet med forskellige projektudviklere, herunder Go Balance Limited, en REDD+ projektudvikler med fokus på at undgå skovrydning, og ReGen III, en renteknologisk virksomhed, der genbruger brugt motorolie. Transaktioner på platformen minimal viable product (MVP) er blevet fuldt automatiseret. Yderligere udvikling af platformen og den første officielle live-transaktion er planlagt til slutningen af ​​2023.

Dette initiativ er en del af Northern Trusts Digital Assets and Financial Markets-gruppe, som kombinerer teams, der er ansvarlige for at understøtte digitale aktivmarkeder og traditionelle værdipapirtjenester. Firmaet har været på forkant med digital transformation inden for værdipapirservice, og har tidligere været banebrydende i brugen af ​​blockchain-teknologi til administration af private equity-fonde og understøttet tokenisering og fraktionering af obligationer.

Kilder: Northern Trust