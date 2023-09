Nokia X30 5G-prisen faldt i Indien: Her er hvad du behøver at vide

Nokia har for nylig annonceret en betydelig prisnedsættelse for sin Nokia X30 5G-smartphone i Indien. Virksomheden har reduceret prisen på telefonen med Rs. 12,000,-, hvilket gør det mere tilgængeligt for forbrugerne. Nokia X30 5G kommer med imponerende specifikationer og funktioner, hvilket gør den til en ønskværdig mulighed for smartphonebrugere.

Nokia X30 5G har en 6.43-tommer full-HD+ AMOLED-skærm med en opdateringshastighed på 90Hz. Den er drevet af det octa-core Snapdragon 695 5G-chipsæt, der giver brugerne hurtig og effektiv ydeevne. Telefonen kommer med 8 GB RAM og 256 GB indbygget lagerplads, hvilket sikrer rigelig plads til alle dine filer og applikationer.

Med hensyn til kamerafunktioner kan Nokia X30 5G prale af et dobbelt bagkameraopsætning med en 50-megapixel PureView primær sensor og en 13-megapixel ultra-vidvinkel sekundær sensor. Til selfies og videochat har telefonen en 16-megapixel front shooter.

Tilslutningsmuligheder på Nokia X30 5G inkluderer 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS og en USB Type-C-port. Telefonen har også en fingeraftrykssensor på skærmen for ekstra sikkerhed. Derudover har den en IP67-klassificering for støv- og vandbestandighed, hvilket sikrer holdbarhed i forskellige miljøer.

Nokia X30 5G er udstyret med et 4,200mAh batteri, der understøtter 33W hurtig opladning. Det betyder, at du hurtigt kan genoplade din enhed og forblive forbundet hele dagen uden at bekymre dig om batterilevetiden.

Med sit slanke design, imponerende specifikationer og nu overkommelige pris giver Nokia X30 5G stor værdi for pengene. Den fås i farverne Cloudy Blue og Ice White.

