HMD Global annoncerer lanceringen af ​​en ny linje af mobile enheder

Det finske firma HMD Global, der er kendt for at producere Nokia-brandede smartphones, har afsløret sine planer om at introducere en ny linje af mobile enheder under sit eget brand. Den administrerende direktør for HMD Global, Jean-Francois Baril, offentliggjorde meddelelsen på Linkedin, hvori han udtalte, at det nye HMD-mærke vil eksistere side om side med Nokia-telefoner og samarbejder med ikke-oplyste partnere.

Baril udtrykte begejstring over virksomhedens hidtidige rejse som "HMD – Nokia-telefonernes hjem" og fremhævede det næste trin i at gå uafhængigt ind på markedet. Han lagde vægt på et fokus på forbrugernes behov og at skabe en ny verden for telekommunikation.

Mens specifikke detaljer om de nye HMD-produkter og deres udgivelsesdato endnu ikke er afsløret, er det sandsynligt, at den taiwanske tech-gigant, Foxconn, vil håndtere fremstillingen, da de i øjeblikket producerer Nokia-mærkede enheder.

HMD-mærkede enheder forventes at fortsætte med at henvende sig til kategorien budget-til-mid-tier, i overensstemmelse med virksomhedens forpligtelse til at designe til en bæredygtig og overkommelig fremtid. Med tidligere Nokia-chefer, der leder HMD Global, giver dette virksomheden en mulighed for at bygge videre på mærkets arv under et nyt navn.

Yderligere information om de nye HMD-produkter afventes, og opdateringer vil blive leveret, når de er tilgængelige.

kilder:

– Forfatter: Jess Weatherbed

– Billede: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images