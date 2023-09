Nokia G42 5G: Teasede priser og nye farvemuligheder

Nokia G42 5G, den seneste smartphone i G-serien, er indstillet til at blive lanceret i Indien i næste uge. HMD Global, licenstageren af ​​Nokia, har drillet prisen på enheden gennem dets officielle India X-håndtag på Twitter. Teaseren antyder, at telefonen vil blive prissat under Rs. 18,999 og kommer muligvis i to hukommelsesvarianter. Derudover har Nokia introduceret en ny So Pink-farvemulighed til Nokia G42 5G på globale markeder uden for Indien.

Nokia G42 5G kører på en Qualcomm Snapdragon 480+ SoC og kan prale af en 6.56-tommer HD+ LCD-skærm med en 90Hz opdateringshastighed. Den er udstyret med op til 6 GB RAM og 128 GB indbygget lagerplads, som kan udvides ved hjælp af et microSD-kort. Enheden kører på Android 13 og vil modtage to års Android OS-opgraderinger og månedlige sikkerhedsopdateringer i de næste tre år.

Med hensyn til kamerafunktioner har Nokia G42 5G et tredobbelt bagkameraopsætning med en 50-megapixel primær sensor sammen med to 2-megapixel-sensorer. På fronten har den et 8-megapixel selfie-kamera. Enheden understøttes af et 5,000 mAh batteri med 20W kablet hurtigopladning.

Nokia G42 5G er allerede blevet frigivet på udvalgte globale markeder med So Purple og Grey farvemuligheder, og nu vil den blive tilbudt i den nye So Pink farvevariant. Det er dog endnu ikke bekræftet, om den nye farvemulighed vil være tilgængelig i Indien.

Smartphonen vil være tilgængelig til salg udelukkende gennem Amazon India, med lanceringen planlagt til den 11. september.

