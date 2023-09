Apple vil sandsynligvis ikke lancere nye iPads før 2024, siger analytiker

Ifølge den pålidelige Apple-analytiker Ming-Chi Kuo er det nu usandsynligt, at Apple vil lancere nye iPads før 2024. Denne nyhed kommer kun få timer før, at Apple er indstillet på at afsløre den nye iPhone 15 og Apple Watch Series 9 lineup.

I sidste uge udtalte Kuo også, at der ikke kommer nye MacBooks før næste år. Med undtagelse af en mulig iMac-opdatering ser det ud til, at Apple ikke vil have mange nye hardwareprodukter at annoncere resten af ​​året.

Oprindeligt var det forventet, at Apple ville afholde en begivenhed i oktober for at introducere den første runde af M3 Apple Silicon Macs og en opdateret iPad Air. Men både Kuo og Bloombergs Mark Gurman har rapporteret, at denne begivenhed sandsynligvis er ude af bordet. De nye Mac'er forventes nu at debutere i foråret 2024 i stedet for efteråret 2023.

Gurman nævnte tidligere, at iPad Air-opdateringen stadig var på vej, men Kuos seneste kommentar sår også tvivl om tidspunktet for denne udgivelse.

Samlet set ser det ud til, at Apples fokus med hensyn til hardwareudgivelser vil være på den nye iPhone 15 og Apple Watch Series 9. iPad Pro-opdateringen må vente til 2024, og andre forventede udgivelser kan også blive udskudt.

kilder:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg