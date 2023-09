Kan Starfield nå 60FPS på Xbox Series X? Digitale støbetests giver håb!

De tekniske eksperter hos Digital Foundry har udført test for at afgøre, om Starfield, det meget ventede spil fra Bethesda, kunne køre med 60 billeder i sekundet (FPS) på Xbox Series X. Selvom svaret ikke er ligetil, giver resultaterne håb for spillere.

Digital Foundry brugte AMD 4800S Desktop Kit, som nøje matcher Xbox Series X's GPU, til at køre Starfield med de indstillinger, der kan sammenlignes med Xbox Series X-versionen. De sænkede derefter opløsningen til 1440p, der matchede Xbox Series S-versionen, og udforskede spillet grundigt for at evaluere billedhastigheden.

Holdet fandt ud af, at spillet det meste af tiden kørte over 40 FPS. Dette tyder på, at en 40 FPS-tilstand med forskellige GPU-indstillinger eller tweaks til den dynamiske opløsningsskalering kunne være en mulig mulighed. En anden mulighed er en Variable Refresh Rate (VRR)-tilstand, som ville låse billedhastigheden op for spillere med VRR-understøttede skærme.

At opnå en konsistent 60 FPS gennem hele spillet virker dog usandsynligt for Starfield. Digital Foundry konkluderer, at en dedikeret 60 FPS ydeevnetilstand er en betydelig udfordring. Ikke desto mindre er der altid en chance for, at Bethesda kan overraske spillere med optimeringer i fremtiden.

Definitioner:

– FPS: Frames per second, et mål for opdateringshastigheden eller billedhastigheden for et spil eller en video. Det angiver, hvor mange individuelle billeder, der vises pr. sekund.

– GPU: Graphics Processing Unit, et specialiseret elektronisk kredsløb, der manipulerer og gengiver billeder, videoer og animationer.

– VRR: Variable Refresh Rate, en skærmteknologi, der gør det muligt for skærmens opdateringshastighed at tilpasse sig dynamisk til billedhastigheden for det indhold, der vises.

