Santa Cruz introducerer Heckler SL: Letvægts eMTB med 150 mm rejse

Santa Cruz er gået ind på markedet for letvægts-el mountainbike med lanceringen af ​​Heckler SL. Denne nye cykel har 150 mm baghjulsvandring og er designet til at klare hele bjerget. Den er udstyret med Fazuas Ride 60-motor og et integreret 430Wh-batteri, der giver et boost op ad bakkerne. Heckler SL henvender sig til dem, der ønsker en mere trailcykelagtig oplevelse med lidt ekstra assistance på stigningerne.

Fazua Ride 60 elcykelmotoren er kernen i Heckler SL og leverer et maksimalt drejningsmoment på 60Nm og 450W spidseffekt. Motoren tilbyder tre effektindstillinger - Breeze, River og Rocket - som kan tilpasses i Fazuas app. Batterilevetiden og strømindstillingerne vises på en top-tube LED-skærm, som også har en USB-C-port til opladning af enheder.

Santa Cruz hævder, at Heckler SL med sin mindre og lettere motor og 430Wh batteri tilbyder samme rækkevidde som en fuld-power eMTB med et 630Wh batteri. Det ikke-aftagelige batteri eliminerer behovet for låse eller dæksler, hvilket resulterer i et kompakt down-tube design med en mindre indvendig diameter.

Heckler SL fås i fem størrelser, fra lille til ekstra-ekstra-stor, og fem byggemuligheder. Priserne starter ved £6,699 og går op til £11,999. Internationale priser er endnu ikke bekræftet.

Alt i alt tilbyder Santa Cruz's Heckler SL ryttere en letvægts eMTB-mulighed med nok kraft og rækkevidde til at erobre ethvert bjerg, mens den stadig bevarer følelsen og håndteringen af ​​en traditionel trailcykel.

Definitioner:

– eMTB: En elektrisk mountainbike, som er udstyret med en motor til at hjælpe med at træde i pedalerne.

– Moment: Et mål for den kraft, der får en genstand til at rotere omkring en akse.

– Wh: Watt-time, en enhed for energimåling, der bruges til batterier og elektriske systemer.

– USB-C: Et universal serial bus (USB) interface, der understøtter hurtigere dataoverførsel og højere effekt.

– LED: Lysemitterende diode, en type lyskilde, der almindeligvis anvendes i elektroniske enheder.

