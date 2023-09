Nintendo-patent foreslår en potentiel løsning på Joy-Con Drift-problemet

En nylig patentansøgning fra Nintendo lader til at indikere, at virksomheden undersøger måder at løse det igangværende problem med Joy-Con-drift. Joy-Con drift, et frustrerende problem, hvor Nintendo Switch-konsollen registrerer fantombevægelser fra controllerne, har været et vedvarende problem siden konsollens lancering i 2017. Det har ført til gruppesøgsmål og fået Nintendo til at undskylde den ulejlighed, det har forårsaget. til sine kunder.

Patentansøgningen, indsendt den 11. maj og offentliggjort af USA's patentmyndighed den 7. september, foreslår en løsning, der involverer brugen af ​​en magnetoreologisk væske. Denne væske ændrer viskositeten som reaktion på magnetiske felter og bliver modstandsdygtig, når controllerens betjeningselement forskydes. Med andre ord kan denne teknologi potentielt forhindre Joy-Con-controllernes drivende bevægelse.

Mens patentet ikke eksplicit nævner Joy-Con drift, udtrykte spilskribent og tilgængelighedsadvokat Laura Kate Dale håb om, at den foreslåede teknologi ville løse problemet. Hun foreslog også muligheden for, at Nintendo introducerer analoge pinde med force feedback, svarende til dem, der findes på PlayStation 5, i en fremtidig konsol. Dale understregede vigtigheden af ​​at gøre disse funktioner tilgængelige for handicappede spillere ved at tillade dem at blive slukket på systemniveau.

Patentansøgningen har også genoplivet spekulationer om den rygtede Nintendo Switch 2, som muligvis vil blive frigivet i 2024. Ifølge Dale forventes den opgraderede konsol at tilbyde mere kraft og forbedrede framerates og opløsning gennem opskalering i DLSS-stil. Dale udtrykte også håbet om, at den hypotetiske Switch 2 ville inkorporere tilgængelighedsfunktioner, der er blevet standard på andre konsoller, såsom farveblindhedsfiltre og tilgængelighedsmærker i den digitale butik.

Selvom det stadig er at se, om disse patentudviklinger vil resultere i en permanent løsning for Joy-Con drift, er Nintendos bestræbelser på at løse problemet og forbedre tilgængeligheden i dets fremtidige konsoller og controllere opmuntrende tegn for spillere.

