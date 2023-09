Gargoyles Video Game Receives Remake: A Blast from the Past Experience

Gargoyles-verdenen vender triumferende tilbage med annonceringen af ​​en genindspilning af 16-bit Sega Genesis/Mega Drive action platformspil baseret på Disneys animerede serie. Spillet, der oprindeligt blev udgivet i 1995, gav spillerne mulighed for at kontrollere hovedpersonen, Goliath, mens han kæmpede mod forskellige fjender og bosser på tværs af udfordrende niveauer.

Den første trailer til genindspilningen er for nylig blevet afsløret, der viser den opdaterede grafik og gameplay. Mens udtrykket "Remaster" typisk bruges til at beskrive et spil, der modtager grafiske forbedringer, byder denne genindspilning på fuldstændigt omtegnede sprites, hvilket gør det mere præcist under kategorien "Remake". Spillere vil dog stadig have mulighed for at spille den originale version af spillet.

Gargoyles-genindspilningen vil være tilgængelig på Xbox One (kan også spilles på Series X/S), PlayStation 4, Nintendo Switch og pc (Steam/GOG). Spillet er udviklet i fællesskab af Disney Games og Empty Clip Studios og er i øjeblikket tilgængeligt til forudbestilling til $14.99 USD. Ud over den digitale udgivelse tilbyder Limited Run Games flere fysiske udgaver til forskellige prisklasser. Disse inkluderer Standard Edition til $34.99, Classic Edition med en speciel VHS clamshell-stil etui og steelbook cover til $69.99, og Collector's Edition, der indeholder yderligere genstande såsom en større boks, der spiller stemmelinjer, en emaljenål, en plakat, en Goliath-figur i begrænset oplag fra NECA og et ægthedscertifikat til $174.99.

For fans af det originale Sega Genesis/Mega Drive bliver der lavet en speciel version af spillet, hvor Standard Edition koster 69.99 $ og Collector's Edition med en regnbuefoliebeklædt sag og en stenteksturpatron til 99.99 $.

Gargoyles-videospillets genindspilning udkommer den 19. oktober, lige i tide til Halloween. Både fans af den animerede serie og gamere er ivrige efter at genopleve denne elskede perle fra fortiden.

Kilde: Pirates & Princesses (PNP)