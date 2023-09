Spyware knyttet til det israelske firma NSO udnytter Apple-enhedsfejl, siger Citizen Lab

Den digitale vagthund-gruppe Citizen Lab har rapporteret opdagelsen af ​​spyware knyttet til det israelske firma NSO, der udnyttede en nyopdaget fejl i Apple-enheder. Fejlen gjorde det muligt at gå på kompromis med iPhones, der kører den nyeste version af iOS (16.6) uden nogen interaktion fra offeret. Citizen Lab fandt beviser på udnyttelsen, da han inspicerede Apple-enheden af ​​en medarbejder fra en Washington-baseret civilsamfundsgruppe.

Citizen Lab, baseret på University of Torontos Munk School of Global Affairs and Public Policy, understregede civilsamfundets rolle i at opdage sofistikerede angreb. John Scott-Railton, seniorforsker ved Citizen Lab, udtalte: "Dette viser, at civilsamfundet igen tjener som det tidlige varslingssystem om virkelig sofistikerede angreb."

Efter opdagelsen udsendte Apple nye opdateringer til sine enheder for at løse de fejl, som Citizen Lab har rapporteret. Selskabet har ikke givet yderligere kommentarer til situationen. Citizen Lab opfordrede dog forbrugerne til at opdatere deres enheder for at beskytte sig mod potentiel spywareinfiltration.

NSO, det israelske firma bag spyware, er blevet undersøgt for påståede misbrug, herunder overvågning af embedsmænd og journalister. Den amerikanske regering sortlistede NSO i 2021 på grund af disse påstande.

Det er vigtigt for enkeltpersoner og organisationer at forblive på vagt og straks opdatere deres enheder for at sikre beskyttelse mod potentielle cybertrusler.

Definitioner:

– Spyware: Malware, der bruges til at spionere på eller indsamle oplysninger fra en enhed eller et netværk uden brugerens samtykke.

– Fejl: En svaghed eller sårbarhed i software eller hardware, der kan udnyttes af cyberangribere.

– Civilsamfund: Refererer til den kollektive handling uden for statslige, kommercielle eller familiemæssige sammenhænge. Det omfatter organisationer og enkeltpersoner, der går ind for sociale spørgsmål og fremmer demokrati og menneskerettigheder.

kilder:

