Nyopdaget fejl i Apple-enheder udnyttet af NSO Spyware

Forskere ved Citizen Lab, en digital vagthund-gruppe, har afsløret en spyware-udnyttelse knyttet til det israelske firma NSO. Denne udnyttelse var rettet mod en nyligt opdaget fejl i Apple-enheder. Under en undersøgelse af en Apple-enhed, der tilhører en ansat i en Washington-baseret civilsamfundsgruppe, opdagede Citizen Lab, at fejlen var blevet brugt til at inficere enheden med NSO's Pegasus-spyware.

Bill Marczak, en seniorforsker ved Citizen Lab, udtalte, at de har tilskrevet udnyttelsen til NSO Groups Pegasus spyware med en høj grad af tillid. Deres tilskrivning er baseret på efterforskning opnået fra den målrettede enhed. Marczak nævnte også, at angriberen sandsynligvis lavede en fejl under installationen, hvilket gjorde det muligt for Citizen Lab at identificere spywaren.

Citizen Lab informerede Apple om opdagelsen, og virksomheden bekræftede, at brug af højsikkerhedsfunktionen kaldet "Lockdown Mode" på Apple-enheder kan blokere dette specifikke angreb. John Scott-Railton, en anden seniorforsker ved Citizen Lab, mener, at denne hændelse fremhæver betydningen af ​​civilsamfundet som et tidligt varslingssystem for sofistikerede angreb.

Fejlen, som blev udnyttet af spywaren, gjorde det muligt at kompromittere iPhones, der kører den nyeste version af iOS (16.6), uden nogen interaktion fra offeret. Apple har dog løst denne sårbarhed ved at frigive nye opdateringer til sine enheder. Efter at have undersøgt fejlene rapporteret af Citizen Lab, udsendte Apple de nødvendige opdateringer for at beskytte sine brugere mod potentiel udnyttelse.

Denne hændelse understreger den igangværende indsats fra digitale vagthundegrupper og teknologivirksomheder i den konstante kamp mod cybertrusler. Det tjener som en påmindelse om vigtigheden af ​​regelmæssigt at opdatere vores enheder og bruge sikkerhedsfunktioner til at mindske potentielle risici.

Definitioner:

– Spyware: ondsindet software, der er designet til at indsamle oplysninger fra en enhed uden brugerens viden eller samtykke.

– NSO Group: et israelsk cybersikkerhedsfirma kendt for at udvikle og sælge overvågningsteknologi til regeringer og retshåndhævende myndigheder.

kilder:

– Citizen Lab: en digital vagthund-gruppe baseret på University of Torontos Munk School of Global Affairs and Public Policy.

– Apple: en multinational teknologivirksomhed kendt for sin forbrugerelektronik, software og onlinetjenester.

(Bemærk: Den originale kildeartikel indeholdt ingen URL'er, så de blev udeladt i dette resumé.)