Finansministeriet udgiver forslag til regler for indberetning af digitale aktivtransaktioner

Frigivelsen af ​​foreslåede regler, der præciserer informationsrapportering og grundlagsbestemmelsesregler for digitale aktivtransaktioner i henhold til Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) er blevet hyldet som et positivt skridt i forståelsen af ​​kryptoøkosystemet. IJA, der blev vedtaget for næsten to år siden, etablerede rapporteringskrav for transaktioner med digitale aktiver med det formål at bestemme ansvaret for at give oplysninger til IRS og kryptovaluta-kunder. Imidlertid blev der rejst bekymringer om det brede omfang af lovforslagets definition af "mæglere af digitale aktiver."

For at imødekomme disse bekymringer udsatte IRS implementeringen af ​​bestemmelser om digital aktivmægler indtil udstedelsen af ​​endelige regler. Endelig, i slutningen af ​​august, blev der frigivet forslag til regler for at give afklaring på, hvad IRS forventer af mæglere. Forordningerne har til formål at forenkle skatteindberetningsbyrden ved at indføre en ramme, hvor enkeltpersoner modtager en formular fra deres mægler, der beskriver deres transaktioner og gevinster eller tab til skattemæssige formål.

De foreslåede regler definerer digitale aktivmæglere som enhver person, der leverer faciliterende tjenester til salg af digitale aktiver, forudsat at de har midlerne til at kende identiteten på den part, der foretager salget, og arten af ​​transaktionen. Centraliserede udvekslinger er som forventet inkluderet i definitionen. Der er dog usikkerhed med hensyn til udbydere af digitale aktiver og decentraliserede finansielle protokoller. Forskellen ligger i graden af ​​autonomi og manglen på menneskelig overvågning.

Tegnebogsudbydere, der er begrænset til at levere private og offentlige nøgler, vil ikke blive betragtet som mæglere. Men hvis de tilbyder yderligere handelstjenester, kan de falde ind under mæglerdefinitionen. Reglerne indfører også en multifaktortest for at bestemme decentraliserede protokollers autonomi. Denne test vil være genstand for offentlige kommentarer i løbet af den 60-dages kommentarperiode.

Særligt fraværende i de foreslåede bestemmelser er omtale af en specifik formular til indberetning af digitale aktivtransaktioner. Det menes dog, at der vil blive indført en ny formular til at fange de datapunkter, som mæglere kræver. Reglerne indfaser rapporteringskrav over tid for at fremme frivillig overholdelse, før de håndhæver obligatorisk indberetning af bruttoprovenu og justeret omkostningsgrundlag.

De foreslåede regler er generelt blevet hilst velkommen som en positiv udvikling i skatteverdenen, der bringer klarhed over et noget udfordrende område for både skatteydere og IRS. Reglerne er også på linje med finansministeriets tilgang på andre områder, såsom bankhemmelighedsloven.

En offentlig høring er planlagt til den 7. november med mulighed for en anden høring den følgende dag for at imødekomme et stort antal talere. Reglerne sigter mod at skabe et solidt grundlag for indberetning af digitale aktivtransaktioner og sikre konsistens i skatteoverholdelse inden for kryptoøkosystemet.

Definitioner:

– Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA): Lovgivning vedtaget i november 2021, der indfører krav til rapportering af digitale aktivtransaktioner.

– Digital Asset Broker: En person eller enhed, der leverer faciliterende tjenester til kunders salg af digitale aktiver.

Kilde: Checkpoint Edge