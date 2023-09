Apple bekræfter, at de fleste iPhone- og iPad-apps vil køre på Vision Pro

Apple har bekræftet, at størstedelen af ​​iPhone- og iPad-apps vil være kompatible med Vision Pro, dets kommende mixed reality-headset. I en note til udviklere udtalte Apple, at "næsten alle" apps udviklet til iPad og iPhone vil være tilgængelige på Vision Pro. Headsettet vil indeholde en App Store, der serverer apps specielt udviklet til visionOS, samt kompatible iPad- og iPhone-apps, der kan køres på headsettet.

Udviklere har to muligheder, når det kommer til deres apps på Vision Pro. Som standard udgives iPad- og iPhone-apps automatisk i App Store til Vision Pro. Alternativt kan udviklere bygge en native visionOS-version af deres app og bruge Apples Universal Purchase cross-buy-system til at tilbyde det gratis til kunder, der allerede har købt appen på iPhone eller iPad. Udviklere har også valget mellem helt at fravælge deres app at blive vist på Vision Pro.

Mens de fleste rammer, der er tilgængelige i iPadOS og iOS, er inkluderet i visionOS, vil nogle funktioner, der er specifikke for visse rammer, ikke være tilgængelige på Vision Pro. Disse inkluderer rå accelerometer eller gyroskopadgang, brugerdefinerede perifere drivere, rå GPS, NFC, SMS, HealthKit, RoomPlan, AppClip og MLCompute. Hvad angår kameraerne på Vision Pro, kan de ikke tilgås af tredjepartsapps. I stedet vil forsøg på at få adgang til kameraerne resultere i en virtuel webcam-visning af brugeren eller et sort feed med et "ingen kamera"-ikon.

Nogle iPhone- og iPad-funktioner vil automatisk blive tilpasset til visionOS. Apps, der bruger TouchID eller FaceID, videresendes gennem Vision Pros eye-tracking-baserede OpticID-system. Derudover vil Apples Core Location API give mulighed for placeringstilnærmelse via Wi-Fi eller indhentning af placeringsoplysninger fra en nærliggende iPhone.

Apple hævder, at "hundredetusinder" af iPhone- og iPad-apps vil køre problemfrit på Vision Pro, når det lanceres. Udviklere kan allerede bruge visionOS-simulatoren til at sikre kompatibilitet af deres apps med det kommende mixed reality-headset.

Kilder: Apple.