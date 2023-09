NBA 2K24 anmeldelse: Frustrerende mikrotransaktioner overskygger stærkt gameplay

NBA 2K24 har potentialet til at blive en mesterskabsvindende superstjerne, men den kommer til kort på grund af dens store afhængighed af mikrotransaktioner. Mens spillet på banen er fremragende og tilbyder en autentisk NBA-oplevelse, er spiltilstandene plaget af køb i spillet, der er afgørende for at konkurrere med andre spillere online. Især MyCareer-tilstanden er et omdrejningspunkt for dette års iteration, men den formår ikke at belønne dygtighed og indsats over genveje med åben tegnebog.

På trods af mangel på prangende ny mekanik kan NBA 2K24 stadig prale af fantastiske billeder og stærkere gameplay på banen. Den nye ProPLAY-funktion, som oversætter NBA-optagelser til animationer i spillet i realtid, sørger for jævnere bevægelser, mere autentiske dribling, skydning og afleveringsanimationer. Superstjernespillere som LeBron James ligner meget deres modstykker fra det virkelige liv, hvilket giver en mere fordybende oplevelse. AI-modstanderen præsenterer en udfordring uden at føle sig uretfærdig, da bolden pålideligt går til de bedste spillere på banen.

Denne udfordring strækker sig også til den offensive side, hvor klassiske taktikker som pick-and-roll er mindre udnyttelige. Off-ball-forsvarere forstår nu deres modstandere bedre, hvilket tvinger dem til at træffe strategiske beslutninger. Adrenalinboost-funktionen tilføjer også interaktivitet til defensivt spil, hvilket gør det mere engagerende i online-kampe.

Men ikke alle aspekter af spillet på banen er blevet væsentligt forbedret. Fast-break gameplay mangler stadig, hvilket fjerner et element af spænding fra godt forsvar. AI'en træffer lejlighedsvis overvældende beslutninger, såsom at kalde fejlagtige timeouts. Besætningens kommentarer og pauser er generelt solide, selvom Charles Barkleys fravær er mærkbart.

En af de største ulemper ved NBA 2K24 er vægten på køb i spillet i MyCareer-tilstanden. På trods af at de har spillet i timevis og investeret virtuel valuta i egenskabsopgraderinger, kæmper spillere for at nå højere samlede vurderinger. Spillet opfordrer spillere til at bruge rigtige penge på opgraderinger og overskygger de tilpasselige aspekter af MyCareer, der gør det sjovt.

Som konklusion viser NBA 2K24 imponerende gameplay på banen og autentiske billeder, men er skæmmet af sin store afhængighed af mikrotransaktioner. Spiltilstandene, især MyCareer, lider af mangel på givende progression. Mens spillet tager skridt fremad i gameplay-mekanikken, mangler det at levere en virkelig tilfredsstillende oplevelse.