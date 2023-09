Steam rangerer Overwatch 2 og NBA 2K24 som årets værste spil

Steam har for nylig udpeget Blizzards Overwatch 2 og 2K Sports NBA 2K24 som årets første og næstværste spil baseret på brugeranmeldelser. Ud af de 183,780 samlede Steam-anmeldelser for Overwatch er 165,573 negative. Tilsvarende har NBA 2K24, som blev udgivet den 8. september, modtaget 3,135 negative anmeldelser ud af i alt 3,523 anmeldelser.

De negative anmeldelser for Overwatch 2 stammer hovedsageligt fra tilstedeværelsen af ​​mikrotransaktioner. Spillet lå oprindeligt på Blizzards onlinebutik, Battle.net, hvor brugerne ikke kunne give feedback. Men da Overwatch blev gjort tilgængelig på Steam i august, fik spillerne endelig mulighed for at udtrykke deres utilfredshed med mikrotransaktionerne. På trods af den negative feedback har Overwatch 2 stadig en plads i Steams top 50 mest spillede spil med næsten 30,000 samtidige brugere. Det ser ud til, at selvom nogle spillere måske ikke kan lide den retning, spillet har taget, nyder de stadig at spille det.

NBA 2K24, på den anden side, har mødt kritik ikke kun for sine mikrotransaktioner, men også for sin matte grafik og gameplay. Skuffede fans udtaler, at denne skuffelse ikke er ny, da tidligere afleveringer i NBA 2K-serien også har været skuffende. Faktisk blev 2020-udgivelsen, NBA 2K21, stemplet som en "mobil free-to-play-svindel", og 2021-udgivelsen, NBA 2K22, blev kritiseret som "én enorm shakedown." Spillere udtrykker frustration over den vedvarende tilstedeværelse af mikrotransaktioner, som har været en del af serien siden NBA 2K13.

På trods af de negative anmeldelser har både Overwatch 2 og NBA 2K24 stadig loyale fanskarer. Men kritikken og skuffelsen fra spillere indikerer, at der kan være behov for betydelige ændringer i fremtidige iterationer af disse spil for at genvinde tilliden og tilfredsheden fra spilsamfundet.

kilder:

– [Kilde 1]

– [Kilde 2]

– [Kilde 3]