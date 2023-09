NBA 2K24 modtager kraftig kritik og slutter sig til rækken af ​​dårligt vurderede spil på Steam

Udgivelsen af ​​NBA 2K24 har resulteret i en bølge af negativ feedback fra spilsamfundet, hvilket giver det en plads blandt de dårligst vurderede spil på Steam. Spillere har udtrykt deres utilfredshed med spillets nye badge-regressionssystem og medtagelsen af ​​Shooting Slump-mekanikeren, idet de betragter dem som nogle af franchisens mest skuffende tilføjelser.

Et væsentligt problem, især for pc-spillere, er, at pc-versionen af ​​spillet ikke kommer med de næste generations funktioner, der er tilgængelige på PS5 og Xbox Series X|S. Som et resultat vil pc-afspillere have et begrænset sæt funktioner sammenlignet med deres konsolmodparter.

Den negative modtagelse af NBA 2K24 er tydelig i dens brugervurderinger på Steam. Lige nu er spillet det næstbedst vurderede spil på platformen, med svimlende 90.1 % af brugeranmeldelserne, der giver det en negativ vurdering. Ud af 2,928 anmeldelser var kun 9.9% positive, hvilket gør det til et af de mest negativt anmeldte spil på Steam, svarende til den berygtede anmeldelsesbombning af Overwatch 2.

Mange af de negative anmeldelser fremhæver pc-spillernes skuffelse på grund af manglen på nye funktioner. Flere brugere mener, at NBA 2K24 blot er en copy-and-paste af det foregående års spil, der mangler innovation og fastholder ulighed og mishandling af pc- og Steam-spillere.

PC-spillere vil gå glip af forskellige tilføjelser, der findes i spillet, inklusive Crossplay, muligheden for at starte en karriere i WNBA og MyNBA. Denne udelukkelse bidrager yderligere til de frustrationer, som fællesskabet giver udtryk for.

Det er stadig at se, hvordan udviklerne vil løse disse bekymringer, og om de vil foretage ændringer for at forbedre spiloplevelsen for NBA 2K24-spillere, især dem på pc-platformen.

