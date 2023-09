NBA 2K24 modtager tilbageslag fra pc-spillere, bliver næstdårligst anmeldte spil på Steam

Den nyligt udgivne NBA 2K24, den seneste del i den langvarige basketballserie udviklet af 2K, har været udsat for intens kritik fra pc-spillere, hvilket har resulteret i en tilstrømning af negative anmeldelser på Steam. Som et resultat rangerer spillet nu som det næstdårligst anmeldte spil på platformen, lige efter Overwatch 2, ifølge Steam 250.

Tilbageslaget stammer fra det faktum, at pc-versionen af ​​NBA 2K24 er baseret på PlayStation 4- og Xbox One-versionerne af spillet frem for de mere avancerede PlayStation 5- og Xbox Series X/S-versioner. Denne beslutning har efterladt pc-udgaven visuelt mangelfuld og blottet for væsentlige forbedringer sammenlignet med sidste års udgivelse. Derudover er visse funktioner eksklusive til de nyere konsolversioner fraværende i pc-versionen.

For eksempel fremhæver spillets officielle hjemmeside funktioner som ProPLAY, der problemfrit inkorporerer ægte NBA-optagelser i gameplayet af NBA 2K24, samt den personlige karrieretilstand kaldet The W. Desværre er disse funktioner kun tilgængelige for spillere på PlayStation 5 og Xbox Series X/S, der efterlader pc-afspillere til at føle sig udenfor.

Anmeldelser på Steam udtrykker den skuffelse, som spillere deler. Mange påpeger, at gameplayet og animationerne stort set forbliver uændrede i forhold til tidligere iterationer. En spiller siger: "Hovedmenuen og parkens teksturer ser stadig meget billige ud som altid." En anden anmeldelse fremhæver den manglende indsats, der er lagt i pc-versionen, sammenligner den med konsoludgaven og udtrykker frustration over forpassede muligheder for at gøre den på niveau med næste generations versioner.

Kritik er også rettet mod inddragelsen af ​​mikrotransaktioner i NBA 2K24, et spil som spillere allerede har betalt fuld pris for. Negative kommentarer på platforme som Reddit nævner, hvordan spillet anvender forskellige mikrotransaktionstaktikker, hvilket yderligere forværrer utilfredsheden blandt spillere.

Indtil videre har 2K ikke behandlet problemerne omkring pc-versionen eller givet nogen information om potentielle opdateringer til at forbedre spillet.

Definitioner:

– Mikrotransaktioner: Indkøb i spillet, der giver spillere mulighed for at købe virtuelle varer eller funktioner ved hjælp af penge fra den virkelige verden.

– PlayStation 4 (PS4): En spillekonsol udviklet af Sony.

– Xbox One: En spillekonsol udviklet af Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): Sonys nyeste spillekonsol, der efterfølger PS4.

– Xbox Series X/S: Microsofts seneste spillekonsoller, der efterfølger Xbox One.

Kilder: Steam 250, Eurogamer