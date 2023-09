NASA's Space Launch System Rocket Cost er blevet kritiseret som uholdbart og uoverkommeligt

NASAs Space Launch System (SLS) raket, en afgørende komponent i agenturets Artemis Moon-program, har været udsat for stigende kritik for sine skyhøje omkostninger. En rapport fra Government Accountability Office (GAO) afslørede, at SLS-programmet er gået over budgettet med $6 milliarder og anses for uholdbart og uoverkommeligt.

SLS-raketten, der blev opsendt den 16. november 2022 til Artemis 1-missionen, har til formål at sende et bemandet Orion-rumfartøj rundt om Månen og i sidste ende lette den første bemandede landing på månens overflade. Imidlertid beskyldte GAO-rapporten NASA for at mangle gennemsigtighed med hensyn til de sande omkostninger ved programmet. Det fremhævede, at NASA ikke planlagde at måle produktionsomkostninger for at overvåge SLS-rakettens overkommelighed, på trods af planer om at fortsætte med at producere flere komponenter til fremtidige opsendelser.

Rapporten kritiserede NASA for ikke at etablere omkostnings- og tidsplanbasislinjer for Artemis-programmet, i stedet for at stole på et rullende 5-årigt estimat af produktions- og driftsomkostninger. Følgelig blev løbende produktionsomkostninger og andre omkostninger efter lanceringen af ​​Artemis 1 ikke overvåget nøje.

De forventede omkostninger for hver SLS-raket har overskredet budgettet med 144 millioner dollars gennem Artemis 4, hvilket resulterer i en enkelt Artemis-opsendelse, der koster mindst 4.2 milliarder dollars. NASA-embedsmænd indrømmede, at de nuværende omkostningsniveauer er uoverkommelige og uholdbare for deres Artemis-missioner.

I et forsøg på at reducere omkostningerne implementerer NASA strategier såsom stabilisering af flyveplanen, opnåelse af læringskurveeffektiviteter, tilskyndelse til innovation og justering af anskaffelsesstrategier. Agenturet overvejer også at drive SLS under en lanceringsservicemodel, hvor det vil købe fremtidige lanceringer og nyttelastkapaciteter fra en entreprenør.

SLS-rakettens fremtid er afgørende for NASAs planlagte tilbagevenden til Månen, men ændringer kan være nødvendige for at sikre dens overkommelighed og effektivitet. NASA har endnu ikke defineret specifikke omkostningsbesparende mål på programniveau og evaluerer stadig virkningen af ​​sine omkostningsreduktionsstrategier.

