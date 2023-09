NASA indrømmer overkommelighedsproblemer med SLS-programmet, siger GAO

NASA-embedsmænd har åbent erkendt, at Space Launch System (SLS)-programmet er uoverkommeligt, ifølge en rapport fra US Government Accountability Office (GAO). SLS er NASAs mest kraftfulde raket, hvor den første opsendelse fandt sted i november 2022. Agenturet har investeret milliarder af dollars i udviklingen af ​​efterfølgende missioner, herunder bemandede flyvninger til Månen.

GAO har udtrykt bekymring over de løbende omkostninger ved Artemis-programmet, som omfatter SLS. Mens estimater og budgetanmodninger er blevet foretaget for produktions- og driftsomkostninger over en femårig periode, fandt GAO, at disse foranstaltninger ikke effektivt sporede omkostningerne på en mission-by-mission basis. Denne mangel på overvågning betyder, at estimaterne og budgetanmodningerne ikke er nøjagtige afspejlinger af omkostningsydelsen over tid.

NASA har anmodet om et betydeligt budget på 11.2 milliarder dollars for regnskabsåret 2024 for at støtte SLS-programmet indtil regnskabsåret 2028, oven i de 11.8 milliarder dollars, der allerede er brugt på udvikling. Men højtstående NASA-embedsmænd erkender selv, at programmet er uholdbart med dets nuværende omkostningsniveauer, hvilket overgår de tilgængelige midler til de planlagte Artemis-missioner.

For at løse disse overkommelige problemer gennemgår NASA sine indkøbsstrategier og arbejder på at stabilisere flyveplanen. Usikkerhed omkring lanceringsdatoer og -steder bidrager til vanskeligheder med at forudse omkostninger. Forsinkelser og omkostningsoverskridelser har været vedvarende udfordringer for SLS-programmet, og det ser ud til, at disse problemer fortsat vil udgøre udfordringer i en overskuelig fremtid.

Kilde: US Government Accountability Office (GAO)