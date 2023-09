Boerse Stuttgart Digital Partners med Munich Re Group for at forbedre Staking-sikkerhed og tilgængelighed

Boerse Stuttgart Digital, en fremtrædende aktør i de europæiske børskoncerners krypto- og digitale forretningssektor, har annonceret et strategisk forsikringspartnerskab med Munich Re Group, et tiltag, der har til formål at forbedre sikkerheden og tilgængeligheden af ​​indsatser i Europa. Dette samarbejde repræsenterer et banebrydende skridt i regionens indsatslandskab, og tilbyder institutionelle investorer en sikker og omfattende one-stop-løsning til staking.

Nøglekomponenten i dette innovative tilbud er Munich Re Groups staking-forsikringsløsning, der er specielt designet til at mindske risikoen for nedskæring af Boerse Stuttgart Digital. Slashing er en bekymring inden for Ethereum blockchains Proof-of-Stake-konsensusmekanisme, hvor validatorer potentielt kan miste deres satsede aktiver på grund af netværksreglerovertrædelser, selv uden ondsindede hensigter. Munich Re's forsikringskoncept giver dækning i tilfælde af sådanne skærehændelser, hvilket tilføjer et væsentligt beskyttelseslag for investorer.

Under sit datterselskab blocknox GmbH udvider Boerse Stuttgart Digital Custody sin eksisterende depotløsning for at inkorporere dette nye indsatstilbud. Dette sikrer, at investorer, der er ivrige efter at deltage i indsatsaktiviteter, kan nyde et miljø af exceptionel kvalitet og sikkerhed. Dr. Oliver Vins, administrerende direktør for Boerse Stuttgart Digital, udtrykte begejstring over dette partnerskab og anerkendte den voksende interesse fra institutionelle investorer for at satse. Han understregede vigtigheden af ​​at skabe tillid til sikkerheden i indsatsmiljøet og placerede både Boerse Stuttgart Digital og Munich Re som pionerer i at løse denne udfordring sammen.

Dr. Andre Knoerchen, leder af New Tech Underwriting hos Munich Re, fremhævede vækstpotentialet for digitale aktiver i finanssektoren. Partnerskabet mellem Boerse Stuttgart Digital og Munich Re kombinerer deres styrker for at facilitere hurtigere og sikrere institutionel adoption af digitale aktiver. Dette samarbejde gavner ikke kun institutionelle investorer, men fremmer også et mere robust økosystem for alle involverede interessenter.

Dette strategiske partnerskab bygger på Boerse Stuttgart Digital Custodys succesfulde samarbejde med Munich Re Group inden for depotforsikring siden 2022. Med udvidelsen til indsats har institutionelle investorer nu mulighed for at udforske indsatsområdet med reducerede barrierer. Boerse Stuttgart Digital fortsætter med at styrke sine institutionelle partnere med pålidelige og sikre indsatsløsninger, hvilket yderligere diversificerer mulighederne i den proprietære handelssektor.

Definitioner:

Staking: Processen med at deltage i et Proof-of-Stake blockchain-netværk ved at holde og "satse" en bestemt mængde kryptovaluta for at validere transaktioner og sikre netværket.

Slashing: En straf, der pålægges validatorer i en Proof-of-Stake blockchain for at overtræde netværksregler, hvilket kan resultere i tab af deres satsede aktiver.

kilder:

– Boerse Stuttgart Digital

– Munich Re Group