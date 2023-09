Variationen og kaoset ved at flytte ud 2: En efterfølger sprængfyldt med nye ideer

Den australske udvikler SMG Studio er tilbage med Moving Out 2, den længe ventede efterfølger til deres co-op-hit fra 2020 om hensynsløse flyttefolk. Efter at have solgt over en million eksemplarer af det første spil, er SMG Studios primære mål for efterfølgeren variation. De har en lang liste af ubrugte ideer til nye multiplayer-udfordringer, sammen med ønsket om at tilføje crossplay online-funktionalitet. Denne inklusion krævede, at de skulle omskrive deres spilmotor til at håndtere fysikberegninger på serversiden.

Spillet foregår i forstædernes omgivelser i Packmore, hvor spillere kan forvente en tegneserieagtig og alt-goes-logik. Studiet har tilføjet et imponerende antal mekanikker og interdimensionelle riger til spillet. Spillere kan nu pilotere droner, der svinger ødelæggende bolde i en futuristisk skyby eller smadre gennem honningkagevægge i Candyland for at komme til flyttebilen.

SMG Studios medstifter, Ashley Ringrose, har en filosofi om aldrig at sige nej. Han tror på at lade kunstnerne og designerne udforske deres ideer og derefter finde en måde at få dem til at fungere. Denne tankegang har ført til overfloden af ​​nye ideer i Moving Out 2. Ringrose indrømmer, at han ikke er interesseret i at arbejde på meget seriøse, officielle spil, fordi han foretrækker friheden til at udforske sjove og fantasifulde koncepter.

Spillets sans for humor og kaotiske gameplay stammer fra holdets tilgang til spildesign, som de sammenligner med improviseret komedie. De følger "ja og"-princippet, hvilket tillader ideer at udvikle sig og blomstre på uventede måder. For eksempel ville designerne give spillerne flere muligheder for at smadre ting, så de introducerede ideen om en ødelæggende kugle på en drone. Denne fleksible mekaniker opstod fra improvisationens frem og tilbage.

SMG Studio værdsætter også spillerens tilgængelighed. De designer sandkasseniveauer med ubegrænsede muligheder for, at spillere kan finde deres egen vej, mens de kæmper med bevidst klodset fysik. De sigter efter at finde en balance mellem udfordrende gameplay og kaotisk sjov, og de sikrer altid, at spillere kan lave besynderlige trickshots og have det godt.

Samlet set tilbyder Moving Out 2 non-stop variation med uventede situationer, der holder spillerne engageret. Uanset om det er gumball basketball-scoreangreb eller at navigere gennem magiske tryllebøger, er spillet designet til at holde spillerne på tæerne. SMG Studio har lagt en stor indsats i at teste og skabe et tilgængeligt spil, der appellerer til så mange spillere som muligt.

