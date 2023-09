Motorola Edge 40 Neo: Specifikationer, funktioner, priser og tilgængelighed

Motorola har bekræftet, at Motorola Edge 40 Neo vil være en global smartphone, der skal lanceres den 14. september 2023. Den lækkede prissætning af top-end varianten afslører, at den vil være prissat til €338.99 (cirka 30,000 INR), hvilket er lavere end tidligere forventet.

Motorola Edge 40 Neo vil have en stor 6.55-tommer Full HD+ P-OLED-skærm med en 144Hz opdateringshastighed. Den vil blive drevet af det octa-core MediaTek Dimensity 1050-chipsæt, parret med 12 GB RAM og 256 GB internt lager. Smartphonen kommer med et dobbelt bagkameraopsætning, bestående af et 50 MP primært kamera og en 13 MP sekundær linse. Til selfies og videoopkald vil der være et 32 ​​MP frontvendt kamera.

Med hensyn til batteri forventes Motorola Edge 40 Neo at pakke et 5,000 mAh batteri med understøttelse af 68W kablet hurtigopladning. Det vil også have en IP68-klassificering for støv- og vandtæthed. Smartphonen kører på Android 13 med Motorolas MyUX-skin på toppen.

Motorola har bekræftet, at Edge 40 Neo vil være tilgængelig på flere markeder rundt om i verden, inklusive Indien. Det er dog vigtigt at bemærke, at den lækkede pris er for Den Europæiske Union (EU), og prisen i Indien kan være anderledes. Motorola forventes at bekræfte prisen på smartphonen ved lanceringen.

