Mortal Kombat Reboot bringer Nitara tilbage, stemt og modelleret af Megan Fox

Warner Bros. Games har annonceret, at Nitara, vampyrkrigeren, der sidst blev set i Mortal Kombat: Deadly Alliance i 2002, vender tilbage til serien i den kommende genstart, Mortal Kombat 1. For at give fans en hurtig genopfriskning af, hvem Nitara er. , Warner Bros. har afsløret, at karakteren vil blive stemt og modelleret efter skuespilleren Megan Fox, kendt for sine roller i Jennifer's Body og Transformers.

Nitara, et vampyrvæsen fra et mærkeligt rige, er afbildet som både ond og god, mens hun kæmper for at redde sit folk. Megan Fox udtrykte sin forkærlighed for karakteren og sagde: "Hun er en vampyr, hvilket åbenbart giver genklang uanset årsagen." Fox delte også, at hendes involvering i at portrættere Nitara går ud over blot at give stemmen, og sagde: "[Nitara-skuespilsessionerne] tvinger mig til at gribe ind i områder af mig selv, som jeg ikke er tryg ved. Jeg har haft det meget sjovt med det, og det har fået mig til at være mere fri med mig selv.”

I den kommende Mortal Kombat 1 fremviser Nitara en ny og aldrig før set dødsfald. Traileren demonstrerer, at Nitara bruger sine fem tommer lange fingernegle til at fjerne sin modstanders indvolde ved at holde fast i deres indvolde som et reb, mens hendes flagermusvinger løfter hende op i luften. Med et kraftigt spark sender hun sin modstander til at styrte ned, hvilket får deres kød til at falde af og efterlader kun et knust skelet.

Fans kan se frem til at opleve mere af Nitaras unikke kampstil, når Mortal Kombat 1 udkommer den 19. september til PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch og pc. De, der forudbestiller premium- og samlerudgaven, vil dog have tidlig adgang fra den 14. september.

