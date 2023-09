Warner Bros.-spil afslører ny Mortal Kombat 1-trailer med Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games har afsløret en ny trailer til Mortal Kombat 1, der viser tilføjelsen af ​​Jean-Claude Van Damme som et særligt alternativt skin til karakteren Johnny Cage. Dette nye skin kan låses op af spillere, der køber spillets Premium Edition.

Meddelelsen kom kort efter, at optagelser af Van Damme blev vist under et interview med Ed Boon, medskaberen af ​​Mortal Kombat-serien. Boon afslørede, at inkluderingen af ​​Van Damme i spillet var en drøm, der gik i opfyldelse, og sagde, at ideen oprindeligt blev udtænkt, da det første Mortal Kombat-spil blev udviklet.

Boon forklarede: "Vores intention var at lave Van Damme: The Arcade Game. Vi ville faktisk gerne se ordene 'Van Damme' i spillet. Vi nåede ud til hans team, men af ​​forskellige årsager lykkedes det ikke dengang. Men denne gang slog vi lotteriet og fik ham endelig ombord. Vi har hans stemme, og han bliver Johnny Cage-karakteren. Det er et øjeblik i fuld cirkel for os.”

Ud over Van Damme blev det også for nylig annonceret, at Megan Fox vil optræde i Mortal Kombat 1 som ansigtet og stemmen til karakteren Nitara.

Det meget ventede spil er sat til at udgive den 19. september 2023 og vil være tilgængeligt på PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch og pc via Steam og Epic Games Store.

