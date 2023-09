Mortal Kombat 1-lanceringstrailer afslører Reiko og Shang Tsung gameplay

Den seneste Mortal Kombat 1-lanceringstrailer giver ikke kun fans et smugkig på gameplayet for karaktererne Reiko og Shang Tsung, men afslører også deres grufulde dødsfald. Traileren viser historieelementer, der involverer genfødslen af ​​Shang Tsung i universet skabt af Ildguden Liu Kang. Shang Tsungs berømte formskifteevner vises fuldt ud, hvilket giver ham mulighed for at forvandle sig til sine modstandere og kopiere deres træk.

Shang Tsungs dødsfald er særligt rædselsvækkende, da han åbner et sår i sin modstanders bryst og hælder et grimt sammenkog i det, hvilket udløser en dæmonisk rædsel, der giver et vildt bid. Denne dødsfald har allerede fået kaldenavnet "alien fatality" blandt fans.

Traileren giver også et glimt af gameplay for Reiko, General Shaos næstkommanderende. Reikos brutale Krushing Blow involverer at kaste et spyd ind i sin modstanders bryst, brække det i to og derefter spidde deres kranium med den resterende brik.

Udover gameplay-optagelserne har udvikler NetherRealm også afsløret et sæt tilgængelighedsmuligheder for Mortal Kombat 1. Disse muligheder har lydbeskrivelser og signaler til handling på skærmen, der spiller kontekstuelt under gameplay, hvilket gør spillet mere inkluderende for spillere med forskellige evner .

Mortal Kombat 1 lanceres den 14. september for dem med tidlig adgang fra Premium Edition og den 19. september for alle andre. Shang Tsung er en forudbestillingsbonus, der fortsætter traditionen med at tilbyde eksklusive karakterer som incitamenter til forudbestillinger.

For mere information om Mortal Kombat 1 kan fans udforske den nylige meddelelse om, at Nitara melder sig på listen, med stemme fra skuespillerinden Megan Fox. Derudover er der et interview med udviklingschef Ed Boon fra gamescom og en live-action trailer med Dave Bautista, der hylder den ikoniske Mortal Monday TV-reklame.

