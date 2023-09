Mortal Kombat 1 lanceres i denne uge: Kan du bruge New Zealand-tricket?

Mortal Kombat 1, den længe ventede bløde genstart af den ikoniske kampserie, lanceres den 14. september gennem Premium Edition. Der er dog et trick, som spillere kan bruge til potentielt at spille spillet tidligere, kendt som New Zealand-tricket.

I årevis har New Zealand-tricket været en populær løsning, der giver spillere adgang til spil før deres officielle udgivelsesdato. Dette trick udnytter tidszoneforskellene mellem New Zealand og andre regioner. På grund af disse forskelle lanceres spil nogle gange i New Zealand næsten en hel dag tidligere end i Nordamerika.

For at bruge New Zealand-tricket skal spillere ændre tidsindstillingerne på deres spilleplatforme, så de matcher New Zealands tidszone. Ved at narre konsollen til at tro, at den er placeret i New Zealand, kan spillere låse spillet op tidligere, selvom de fysisk befinder sig i en anden del af verden. Dette trick virker til både Xbox- og Steam-platforme.

New Zealand-tricket vil dog ikke fungere for tidlig adgangsudgivelsen af ​​Mortal Kombat 1. Spillet er indstillet til at lancere samtidigt over hele verden, hvilket gør det umuligt at spille det tidligere ved hjælp af denne metode. Hvis du vil vide det specifikke udgivelsestidspunkt i din region, skal du tjekke de officielle kilder for disse oplysninger.

Ikke desto mindre, for basisversionen af ​​spillet, som lanceres ved midnat den 19. september, kan New Zealand-tricket anvendes. Det betyder, at Mortal Kombat 1 vil låse op i New Zealand tidligere end i andre regioner.

Det er vigtigt at bemærke, at PlayStation-ejere kan støde på nogle komplikationer, når de bruger New Zealand-tricket. Da PlayStation-konti er regionsspecificeret, skal spillere oprette en New Zealand-konto og købe spillet fra regionens butik for at spille det tidligere.

Mortal Kombat 1 vil være tilgængelig på PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S og pc via Steam og Epic Games Store. Hvis du leder efter flere guider og oplysninger om spillet, så sørg for at tjekke MK1 Game Hub.

