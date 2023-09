Mizuno introducerer to nye golfbolde: RB Max og RB 566

Mizuno har for nylig afsløret to nye golfbolde: RB Max og RB 566. RB Max er en dual-core bold, der har samme elasticitet som Mizunos tour-bolde, sammen med en blødere indre kerne og fastere ydre kerne. Den er designet til spillere med mellem til høj swinghastighed, og tilbyder en blødere kompression og højere flyvning sammenlignet med tour-modellerne. RB Max har også et mere holdbart ionomerdæksel. På den anden side har RB 566 en blødere kerne end sin forgænger og et nyt fordybningsdesign for bedre transport.

RB Max er rettet mod golfspillere, der ønsker en tour-lignende distancebold uden premium-prisen. Den indeholder ingredienserne til boldhastigheden, der findes i Mizunos elite RB Tour og RB Tour X bolde. Butadiengummikernen har en blødere, men elastisk indre kerne viklet rundt om en fastere ydre kerne, hvilket giver bedre hastighed, lancering og fornemmelse for gennemsnitlige golfspillere med gennemsnitlige til over gennemsnitlige svinghastigheder. Selvom det kan give en fastere følelse sammenlignet med RB 566, giver RB Max stadig øget holdbarhed og er velegnet til amatører med god køllehovedhastighed.

RB Max udfylder hullet mellem Mizunos todelte lavkompressionsgolfbolde, som RB 566, og deres flerlags urethanbetræk, RB Tour og RB Tour X. Den giver en fastere fornemmelse end RB Tour og snurrer lavere. driveren end RB Tour X, hvilket hjælper med afstand og reducerer spin uden for aksen. Dog spinder RB Max mindre i det korte spil sammenlignet med RB Tour og RB Tour X-bolde.

I lighed med Mizunos tour-bolde, inkorporerer RB Max dimple-teknologi på coveret, der påvirker flyvningen forskelligt på driver- og wedge-skud. Med 20 % flere fordybninger ændrer fordybningens mønster og form luftstrømmen omkring bolden. Hurtigere sving, som førerskud, giver en mere effektiv og højere flyvning, mens langsommere udsving, som kileslag, giver en mere gennemtrængende og kontrolleret flyvning.

I mellemtiden henvender RB 566 sig til spillere med moderat svinghastighed og tilbyder en blødere følelse. Bløde kompressionskonstruktioner giver tilgivelse på trods af ikke at maksimere boldhastigheden. De 566 fordybninger, inklusive mikro fordybninger inden for de vigtigste fordybninger og i de flade områder, opretholder bæreevnen ved lavere hastigheder. Aerodynamikken i de mindre fordybninger hjælper med at opnå en højere, mere lige flyvning, der kompenserer for ethvert mindre tab af boldhastighed.

Sammenfattende er Mizunos RB Max og RB 566 nye tilføjelser til deres golfboldserie. RB Max sigter mod at give en tour-lignende distancebold til gennemsnitlige golfspillere, med bedre hastighed, start og følelse. Det bygger bro mellem Mizunos todelte lavkompressionsgolfbolde og flerlags urethan-indgange. RB 566 tilbyder en blødere løsning til spillere med moderat svinghastighed, der giver tilgivelse og opretholder carry ved lavere hastigheder gennem sit fordybningsdesign. Begge nye bolde tilbyder unikke funktioner og målretter mod forskellige spillerprofiler.

kilder:

– Mizuno debuterer med to nye bolde, en opgradering af den todelte RB 566 med lav kompression og en helt ny dual-core-indgang, RB Max.

– Golfdigest.com