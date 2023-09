Minneapolis Digital Consultancy Livefront sikrer strategisk investering

Minneapolis-baserede digitale konsulent- og app-producent, Livefront, har annonceret købet af en "strategisk" investering fra Denver-baserede private equity-virksomhed, Rallyday Partners. Dette markerer Livefronts første eksterne investering i de mere end 20 år, virksomheden har eksisteret. Aftalen er blevet beskrevet som en "strategisk vækstkapitalinvestering", der vil hjælpe med at opskalere driften.

Det nøjagtige beløb for investeringen og aktieposten, som Rallyday Partners har taget, er ikke blevet oplyst. Livefronts administrerende direktør Mike Bollinger afslørede dog, at investeringen kommer fra Rallyday Partners' anden fond til en værdi af cirka 205 millioner dollars.

Partnerskabet med Rallyday Partners ses som en mulighed for Livefront til at forbedre sit ry for ekspertise og engagement i høje standarder. Virksomheden planlægger at bruge investeringen til at ansætte flere design- og ingeniøreksperter samt styrke salgs- og marketingindsatsen.

Rallyday Partners er stolte af at være "af grundlæggere for grundlæggere." Firmaets ledere sigter mod at yde den form for investeringsstøtte, de ønskede, de havde, når de byggede deres egne virksomheder.

Livefront, grundlagt i 2001, har en track record i at udvikle digitale produkter til bemærkelsesværdige kunder som Samsung, Optum, Medtronic og Minnesota Twins. Virksomheden er blevet inkluderet flere gange på Inc. magazine's liste over hurtigst voksende virksomheder i USA. Livefronts administrerende direktør, Mike Bollinger, er også medstifter af tech-nyhedssiden tech.mn, og har ledet virksomheden siden starten.

Rallyday Partners' administrerende partner, Nancy Phillips, roste Bollinger og Livefront for deres evne til at etablere en kultur med høje standarder og samle topdesign-, produkt- og ingeniørtalenter. Livefront beskæftiger i øjeblikket omkring 90 personer, hvoraf størstedelen er baseret i Minnesota og nogle spredt på tværs af 15 andre stater.

