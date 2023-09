Oprettelse af benmelfarme i Minecraft

Knoglemel er en nyttig genstand i Minecraft, der accelererer væksten af ​​afgrøder. Det kan fås ved enten at lave det fra knogler eller ved at bruge fuldkompostere. Denne artikel udforsker to metoder til at dyrke knoglemel i Minecraft: afgrødefarmmetoden og skeletgydemetoden.

Benmelsfarm med afgrøder

En måde at automatisk få benmel på er ved at oprette en afgrødefarm og bruge afgrøderne til at fylde kompostere. Sukkerrør er den bedste afgrøde at bruge til denne gård, da den har 50 % chance for at øge komposterens niveau med én.

For at skabe denne gård skal spillerne opsætte en kompostanordning, der er forbundet med tragte og kister. Dette sikrer, at alle afgrøder tilføres komposteren. En kiste er forbundet med tre tragte, som er toppet med tre kompostere. Et andet sæt af tre tragte er placeret oven på disse kompostere, og en minecart tragt løber langs skinner drevet af en rødstensblok.

Den anden del af gården involverer at skabe en automatisk sukkerrørsknækker ved hjælp af observatørblokke og stempelblokke. Observatørblokkene bemærker væksten af ​​sukkerrør og aktiverer stempelblokkene, som knækker afgrøderne. De ødelagte afgrøder suges derefter op af minecart-tragten og overføres til komposteren. Når komposteren er fyldt med kompost, ekstraheres benmel og opbevares i kisten.

Bone Meal Farm med skelet gyder

Skeletter er fjendtlige hober, der taber knogler ved døden. Disse knogler kan bruges til at opnå knoglemel. For at skabe en knoglemelsfarm med en skelet-gyder, skal spillere finde en skelet-gyder i et fangehul.

Når en skelet spawner er fundet, skal spillerne udvide dimensionerne af dungeon på alle sider, så spawner blokken bliver hængende i luften. En plade skal placeres oven på spawner-blokken for at forhindre mobs i at gyde oven på den.

Dernæst kan vand flyves fra spande mod den ene side af rummet for at skabe et dræberrum. Et andet område bør oprettes på den modsatte side af drabsrummet, hvor spillere kan stå og nemt dræbe skeletter.

Et tragt- og kistesystem bør sættes op for enden af ​​aflivningsrummet for at opsamle alle dråberne fra de døde skeletter. Endelig kan spillere fjerne alle lyskilder for at begynde at skabe skeletterne. Skeletterne vil flyde mod drabsrummet, hvor spillere nemt kan dræbe dem uden at tage skade. De knogler, der falder af skeletterne, kan derefter nemt omdannes til knoglemel. Ud over benmel vil spillerne også få buer og pile fra denne gård.

Disse to metoder giver effektive måder at dyrke knoglemel i Minecraft, hvilket gør landbrug og afgrødevækst meget hurtigere og lettere for spillerne.

