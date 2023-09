Introduktion til Xbox Mastercard: Et kreditkort til spilentusiaster

Microsoft er klar til at lancere et spændende nyt produkt til spilentusiaster – Xbox Mastercard. Eksklusivt tilgængeligt for Xbox-testere i USA, dette kreditkort uden årligt gebyr udstedt af Barclays tilbyder en unik mulighed for spillere at optjene point, der kan indløses på Xbox-spil og tilføjelser.

I modsætning til Microsoft Rewards fungerer Xbox Mastercard som et separat belønningssystem. Kortholdere kan optjene et kortpoint for hver brugt $1, med 1,500 kortpoint svarende til et gavekort på $15, der kan indløses i Microsofts online Xbox-butik. Desuden har Xbox Mastercard-ejere chancen for at optjene fem point for hver $1 brugt på kvalificerede produkter fra online Microsoft Store, samt tre point for hver $1 brugt på streamingtjenester som Netflix og Disney Plus, og leveringstjenester som Grubhub og DoorDash.

Eksklusive fordele er også tilgængelige for nye kortmedlemmer. De kan optjene en bonus på 5,000 point (svarende til en værdi på $50) efter at have foretaget deres første køb, foruden et tre måneders abonnement på Xbox Game Pass Ultimate. Dette tre måneder lange medlemskab kan endda gives til venner eller familie.

Xbox Mastercard har flere designmuligheder at vælge imellem og kan tilpasses med et unikt gamertag. Fra den 21. september kan Xbox Insiders på det kontinentale USA, Alaska og Hawaii begynde at ansøge om dette spændende kreditkort.

Det er værd at bemærke, at dette er første gang i over et årti, at Microsoft tilbyder et Xbox-kreditkort. Tidligere forsynede virksomheden Xbox Live-abonnenter med et gratis Xbox Live Diamond-loyalitetskort i 2005, som tilbød rabatter hos deltagende forhandlere. Sony har også et lignende kreditkort, PlayStation-kreditkortet, som giver brugerne mulighed for at samle point for spilrelaterede køb.

Xbox Mastercard repræsenterer en innovativ måde for spillere at optjene belønninger, mens de forkæler deres yndlingshobby. Med dens række af fordele og eksklusive tilbud er dette kreditkort sat til at blive meget eftertragtet af spilleentusiaster i hele USA.

