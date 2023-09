Microsofts tilgang til at løse konkurrenceproblemer: Foregribelse af undersøgelser og indrømmelser

Microsoft har taget en proaktiv tilgang til at imødegå konkurrenceproblemer ved at give tilbud til regulatorer, før undersøgelser eskalerer. Mens Google og Amazon står over for juridiske kampe, har Microsoft prøvet en anden tilgang til at være på forkant med potentielle reguleringshandlinger.

For nylig forsøgte Microsoft at foregribe en undersøgelse fra Europa-Kommissionen af ​​sin Teams-samarbejdsapp ved at annoncere, at den ville adskille tjenesten fra sine andre Office-applikationer i EU. Derudover tilbød Microsoft at sælge sine streamingrettigheder til spil uden for EU til Ubisoft i sit forsøg på at få godkendelse til deres 75 milliarder dollars opkøb af Activision Blizzard. Disse tiltag var rettet mod at imødegå bekymringer omkring monopolisering på det begyndende cloud-spilmarked.

Virksomheden har også arbejdet på at løse regulatoriske problemer relateret til dets cloud-licenseringspraksis. Kunder har udtrykt utilfredshed med Microsofts licensændringer, som angiveligt presser dem i retning af at købe virksomhedens egne cloud-tjenester frem for at vælge konkurrenter som Amazon eller Google.

Microsofts frivillige indrømmelser har fået blandede reaktioner. Mens nogle ser dem som positive skridt til at løse konkurrenceproblemer tidligt, beskylder rivaler virksomheden for at tilbyde halve foranstaltninger og bruge misdirigeringstaktikker. Kritikere hævder, at Microsoft kun handler, når skaden allerede er sket, og at dets indrømmelser er designet til at aflede opmærksomheden fra mere alvorlige ugerninger.

For eksempel ser Microsofts tilbud om at sælge sine cloud-streamingrettigheder til spil ud til at flytte den fremtidige beslutningsmagt til Ubisoft. Dette forhindrer dog ikke Microsoft i at komme ind på cloud-spilmarkedet eller drage fordel som grossist af cloud-spil, der sælges gennem Ubisoft, hvilket får kritikere til at stille spørgsmålstegn ved den sande virkning af koncessionen.

I modsætning hertil er Microsofts beslutning om at adskille Teams fra Office-applikationer i EU blevet anset for sent, da skaden allerede er sket, med over 300 millioner mennesker, der bruger Teams månedligt. Ikke desto mindre kan virksomhedens handling hjælpe med at afbøde potentielt regulatorisk pres fra Europa-Kommissionen, mens andre globale regulatorer også kan søge lignende indrømmelser.

Mens Microsoft har formået at undgå det lovgivningsmæssige søgelys i nyere tid, udgør bekymringer over dets cloud-licenseringspraksis en betydelig udfordring. Forskning udført af CISPE, en europæisk cloud computing-industrigruppe, tyder på, at Microsoft har vundet milliarder af dollars gennem sine licensvilkår. Regulatorer, herunder Europa-Kommissionen, US Federal Trade Commission og UK Competition and Markets Authority, er begyndt at undersøge dette spørgsmål.

Microsofts proaktive tilgang til at håndtere konkurrenceproblemer afspejler dets forsøg på at være på forkant med potentielle lovgivningsmæssige handlinger. Udfordringerne i forbindelse med cloud-licensproblemer, som påvirker dets kerneforretning, vil dog ikke blive løst nemt.

