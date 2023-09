Windows udfasning af tredjepartsprinterdrivere: Hvad du behøver at vide

Windows er indstillet til at udfase tredjeparts printerdrivere, ifølge et nyligt supportdokument udgivet af Microsoft. Virksomheden planlægger at stole på en universel "klassedriver", der understøtter standarder som Internet Printing Protocol (IPP) og er omfattet af Mopria Alliance. Denne ændring forventes at finde sted gradvist med start i 2025.

I første omgang vil Microsoft stoppe med at acceptere nye tredjepartsprinterdrivere i Windows Update. Opdateringer til eksisterende drivere vil stadig være tilladt, men nye printere vil ikke længere have mulighed for at tilføje tilpassede tredjepartsdrivere. I 2026 vil alle printere, der er tilsluttet en Windows-pc, som standard have den indbyggede klassedriver, selvom der findes en tredjepartsdriver. Og fra og med 2027 vil kun sikkerhedsrelaterede rettelser være tilladt for printerdrivere i Windows Update.

For brugere, der er afhængige af tredjepartsdrivere til at understøtte ældre printere uden Mopria- eller IPP-understøttelse, er der ingen umiddelbar grund til bekymring. Eksisterende drivere vil fortsætte med at fungere og kan installeres fra Windows Update eller downloades manuelt. Microsoft vil også fortsætte med at signere nye printerdrivere som en del af sit Windows Hardware Compatibility Program, selvom disse drivere ikke vil blive tilføjet til Windows Update efter 2025.

Dette skift væk fra tredjepartsdrivere er en positiv udvikling for Windows-økosystemet. I stedet for at håndtere oppustede og ofte upålidelige drivere, der mangler rettidige opdateringer, vil brugerne drage fordel af klassens drivers enkelhed og kompatibilitet. Denne enkelte driver kan håndtere forskellige enheder med lignende funktionalitet, hvilket sikrer, at ældre printere forbliver operationelle med nyere softwareudgivelser. Printerproducenter kan stadig understøtte specialiserede funktioner gennem valgfrie Print Support Apps, der er tilgængelige i Windows Store.

Det er værd at bemærke, at Microsofts udfasning af tredjepartsdrivere afspejler eksisterende branchetrends. De fleste moderne printere understøtter allerede Mopria og har integreret understøttelse af IPP siden begyndelsen af ​​2010'erne. Apple tog lignende skridt ved at afvise tredjeparts macOS-printerdrivere til fordel for det IPP-baserede AirPrint i 2019.

Selvom overgangen til klassedrivere tilbyder forbedret kompatibilitet, vil den ikke eliminere alle printerrelaterede frustrationer. Problemer som f.eks. fantompapirstop, netværksafbrydelser, proprietære blækkrav og scannerbegrænsninger vil sandsynligvis fortsætte. Bevægelsen væk fra tredjepartsdrivere er dog et skridt i den rigtige retning mod en mere strømlinet og stabil printoplevelse.

