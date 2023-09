Xbox Digital Broadcast på Tokyo Game Show med fremskridtsopdateringer fra Xbox og Bethesda

By

Tokyo Game Show nærmer sig hastigt, og Xbox-fans er begejstrede for Xbox Digital Broadcast, der er planlagt til den 21. september. Sidste år kom Microsoft med flere spændende annonceringer under begivenheden, og det ser ud til, at dette år ikke bliver anderledes.

Ifølge en meddelelse på Xbox Wire vil Xbox Digital Broadcast give "fremskridtsopdateringer" fra Xbox og Bethesda. Med et væld af spil, der i øjeblikket er under udvikling under Xbox Game Studios-banneret, håber fans på nye glimt af længe ventede titler som Avowed, Fable og Hellblade 2.

Derudover forventes det, at Turn 10 vil afsløre en trailer til Forza Motorsport, da spillet er sat til at lancere på Xbox Series X|S den 10. oktober. Hvad angår Bethesda Softworks, krydser fans fingre for en afsløring af Wolfenstein III , men opdateringer om Starfield og Elder Scrolls Online er mere sandsynlige.

Microsoft lover en "kreativt forskelligartet samling af spil" ved begivenheden, der fremhæver medtagelsen af ​​titler fra japanske skabere. Jerret West, Chief Marketing Officer for Xbox, udtrykte begejstring over at dele nye spil, der kommer til Xbox Game Pass, og understregede platformens kontinuerlige vækst med indhold fra hold i hele Asien.

Xbox-fans kan se frem til en række spændende meddelelser og opdateringer under Xbox Digital Broadcast på Tokyo Game Show. Følg med for de seneste nyheder, mens de udfolder sig!