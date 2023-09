Ny Astral Purple Xbox Wireless Controller kan nu forudbestilles

Microsoft udgiver en ny farvevariant af Xbox Wireless Controller kaldet Astral Purple. Controlleren har et dybt lilla fronthus, matchende thumbsticks og knapper og en hvid bagside. Udløsere, kofangere og D-pad er sorte. Spillere, der er på markedet efter en ny Xbox-controller og elsker farven lilla, kan nu forudbestille Astral Purple-controlleren, til en pris af $64.99 / £59.99, fra Microsoft Store. Det forventes at blive lanceret den 19. september.

Microsoft har introduceret forskellige nye farvedesigns til Xbox-controllere i løbet af det seneste år. Nogle af de tidligere udgivelser inkluderer Sunkissed Vibes-controlleren, Stormcloud Vapor-controlleren og Velocity Green-controlleren. Den mest unikke og ukonventionelle controller, Microsoft tilbød, var dog den pizza-duftende TMNT-controller.

Spillere og fans af Xbox vil sætte pris på muligheden for at tilføje et stænk lilla til deres spilopsætning med Astral Purple Xbox Wireless Controller. Med sit æstetisk tiltalende design fortsætter Microsoft med at tilbyde en række farvevalg, der passer til individuelle præferencer. Forudbestilling af controlleren sikrer, at fans vil være blandt de første til at eje denne nye tilføjelse til Xbox-controller-serien.

