Microsoft introducerer Copilot Copyright Commitment for at holde kommercielle kunder skadesløs

Microsoft har taget et væsentligt skridt i at berolige sine kommercielle kunder ved at introducere Copilot Copyright Commitment. Denne forpligtelse garanterer skadesløsholdelse for kommercielle brugere af Microsofts Copilot AI-tjenester. Dette træk bygger på virksomhedens tidligere meddelelse i juni, hvor den etablerede et AI Assurance-program for at sikre, at AI-applikationerne, der er implementeret på dets platforme, opfylder lovmæssige og regulatoriske krav.

I et blogindlæg adresserede Microsofts næstformand og præsident, Brad Smith, sammen med generaladvokat Hossein Nowbar kundernes bekymringer vedrørende potentielle krav om krænkelse af ophavsretten, der opstår som følge af brugen af ​​generativ kunstig intelligens. I henhold til tilsagnet, hvis en tredjepart indgiver en retssag om krænkelse af ophavsretten mod en kommerciel kunde for at bruge Microsofts Copilots eller deres genererede output, vil Microsoft forsvare kunden og dække eventuelle negative domme eller forlig, der følger af retssagen. Denne beskyttelse gælder dog kun, hvis kunden benyttede autoværn og indholdsfiltre integreret i Microsofts produkter.

For at lette kundernes bekymringer indarbejder Microsoft vigtige autoværn i sine Copilot-tjenester for at respektere indholdsskabernes ophavsrettigheder. Ved at implementere disse sikkerhedsforanstaltninger vil sandsynligheden for at generere krænkende indhold blive væsentligt reduceret. Ikke desto mindre skal kunderne overholde disse beskyttelsesforanstaltninger for at sikre overholdelse af copyright-reglerne.

Ved at påtage sig ansvaret for at løse problemer med ophavsret, sigter Microsoft mod at støtte sine kunder og mindske potentielle juridiske risici forbundet med brugen af ​​sine produkter. Copilot Copyright Commitment strækker sig til forskellige Microsoft-tjenester, herunder Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot og Microsoft Security Copilot. Forbrugertjenester såsom Bing Chat er dog ikke omfattet af denne forpligtelse, hvilket giver plads til spekulationer om, hvordan Microsoft vil løse dette aspekt i fremtiden.

Dette initiativ fra Microsoft viser en forpligtelse til at beskytte sine kunders interesser og lette ansvarlig AI-anvendelse. Med Copilot Copyright Commitment på plads kan kommercielle kunder trygt udnytte Microsofts AI-tjenester og samtidig minimere risiciene forbundet med potentielle krav om krænkelse af ophavsretten.

Definitioner:

– Copilot AI-tjenester: AI-tjenester leveret af Microsoft, der hjælper brugere med at generere indhold.

– Krænkelse af ophavsret: Uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af ​​ophavsretten.

– Erstatning: Beskyttelse mod økonomiske tab, der er påført som følge af retskrav eller forpligtelser.

kilder:

– Microsoft: Blogindlæg af Brad Smith og Hossein Nowbar (ingen URL angivet)