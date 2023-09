Microsoft dækker juridiske skader for krav om krænkelse af ophavsret på AI-genereret indhold

Microsoft har meddelt, at det vil påtage sig ansvaret for juridiske skader på vegne af kunder, der bruger deres produkter med kunstig intelligens (AI), hvis de bliver sagsøgt for krav om krænkelse af ophavsretten på det output, der genereres af sådanne systemer. Selskabet oplyste, at det vil dække potentielle juridiske risici, der opstår fra tredjepartskrav, så længe kunderne bruger de indbyggede "rækværk og indholdsfiltre" i deres produkter.

Med den stigende brug af generativ AI-teknologi er der blevet rejst bekymringer om disse systemers evne til at generere indhold uden ordentlig henvisning til originale forfattere. Microsoft, som er stærkt afhængig af GenAI for sin vækst og har inkorporeret teknologien i forskellige produkter som cloud-tjenester, søgning og virksomhedsproduktivitetssoftware, sigter mod at løse disse bekymringer og styrke tilliden til brugen af ​​AI.

Virksomhedens Copilot Copyright Commitment udvider specifikt den eksisterende dækning af intellektuel ejendomsret til at omfatte ophavsretskrav relateret til brugen af ​​Microsofts AI-drevne assistenter kaldet Copilots og Bing Chat Enterprise. Ved at levere denne dækning sigter Microsoft mod at reducere sandsynligheden for, at AI returnerer krænkende indhold og beskytte sine kunder mod potentielle juridiske konsekvenser.

Microsofts fokus på AI-teknologi viser dets forpligtelse til at skubbe grænserne for innovation og hjælpe kunder i forskellige brancher. Med dette løfte om at dække juridiske skader for krav om krænkelse af ophavsret, sigter virksomheden mod at skabe et sikrere og mere sikkert miljø, hvor brugerne kan drage fordel af AI-teknologiens muligheder.

