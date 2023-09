Microsoft tilbyder juridisk beskyttelse til brugere af AI Copilot Services

Microsoft yder juridisk beskyttelse til kunder, der bruger deres AI Copilot-tjenester og står over for retssager om krænkelse af ophavsretten. Initiativet, kaldet Copilot Copyright Commitment, har til formål at imødegå bekymringer rejst af copyright-indehavere vedrørende brugen af ​​beskyttede værker af AI-virksomheder. Microsofts juridiske chef, Brad Smith, udtalte, at virksomheden vil tage ansvar for eventuelle juridiske risici og forsvare kunder, hvis de bliver sagsøgt for krænkelse af ophavsretten, mens de bruger Copilot.

Beslutningen om at tilbyde retsbeskyttelse skyldes tre hovedårsager. For det første ønsker Microsoft at støtte sine kunder og stå bag de tjenester, det leverer. Derudover anerkender virksomheden ophavsretsindehavernes bekymringer og ønsker at imødekomme dem. Endelig har Microsoft implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttet materiale.

I henhold til den nye politik, hvis en tredjepart indgiver en retssag om krænkelse af ophavsretten mod en kommerciel kunde for at bruge Copilot eller dets output, vil Microsoft forsvare kunden og dække eventuelle negative domme eller forlig, der følger af retssagen. Denne beskyttelse er dog betinget af, at kunden bruger indholdsfiltre og autoværn leveret af Microsoft.

Partnerskabet mellem Microsoft og dets kunder har til formål at adressere usikkerheden omkring ophavsretsloven og sikre, at forfattere bevarer kontrollen og modtager rimelig kompensation for deres kreationer. Virksomheden anerkender vigtigheden af ​​at fastholde konkurrencen og fremme innovation inden for generativ AI. Nogle industriaktører har foreslået licensering og opt-in tilladelser som en måde at få adgang til data uden at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder.

Microsofts Copilot-tjenester, som inkluderer GitHub Copilot og andre integrationer i Microsoft-produkter, er blevet populære blandt udviklere. Teknologien har dog stået over for juridiske udfordringer, med retssager, der påstår uautoriseret brug af licenseret kode og ophavsretligt beskyttede værker til at træne AI-modeller.

Sammenfattende giver Microsofts Copilot Copyright Commitment en tryghed til brugere af deres AI Copilot-tjenester ved at tilbyde juridisk beskyttelse i tilfælde af retssager om krænkelse af ophavsretten. Dette skridt viser Microsofts forpligtelse til at støtte sine kunder og imødegå de bekymringer, som ophavsretsindehaverne rejser.

